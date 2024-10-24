陝西女遭丈夫當街拖拽十幾米　網民憂涉家暴　官方：疑有精神疾病

陝西榆林神木市有網民爆料稱，一名女子周三（23日）遭到一名男子當街拖拽，擔心涉及家暴。周四（24日），神木市相關部門回應指，涉事女子疑有精神疾病，暫未發現其當街遭受家暴的情況，會進一步了解和幫扶。



事發地在神木市精煤路與東興街交叉口，畫面顯示，女事主未穿鞋，被一名男子順著斑馬線拖拽了十幾米。附近一名商戶稱有聽說此事，但不了解詳情。

對此，事發轄區派出所工作人員介紹，女子疑有精神疾病，當日下午發作。被送來派出所後，她還在大廳撞墻及自揪頭髮，民警安撫、制止並通知女子的丈夫，即涉事男子。民警建議將女子送醫就診，但其丈夫因故不願送醫，二人於是便離開派出所一起回家。

女事主未穿鞋，被一名男子順著斑馬線拖拽了十幾米。（極目新聞）

女事主未穿鞋，被一名男子順著斑馬線拖拽了十幾米。（極目新聞）

女事主未穿鞋，被一名男子順著斑馬線拖拽了十幾米。（極目新聞）

該工作人員表示，不少民眾以為女子被丈夫毆打，因而躺在路上。但經初步了解，女子並未被丈夫家暴，在回家途中，女方言行又有些不正常，其丈夫可能有些不耐煩。之後，民警將二人送回家，並聯繫了女子父母。據了解，這對夫妻近期才搬到該派出所轄區，後續當局會安排社區民警上門進一步了解、幫扶。而女子丈夫向警員表示，當時是怕妻子犯病，跑到機動車道上，才把她拖到人行道上。

神木市婦聯工作人員則表示，女子事發當日有自殘行為，其丈夫要把她帶回家，轄區派出所已處理。經初步了解，暫未發現女子當街遭受家暴。婦聯強調會持續關注此事，進一步調查女子日常是否遭受過家暴，保障婦女權益，並提醒公眾理性看待此事。