歐盟對華電動汽車加徵關稅　商務部：正就價格承諾方案進行磋商

中國商務部周四（7日）召開例行新聞發布會，新聞發言人在談到歐盟對華電動汽車加徵關稅的情況時表示，目前中歐雙方正在密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。



在周三（6日）的第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇新能源汽車分論壇上，商務部副部長兼國際貿易談判副代表淩激表示，新能源汽車產業的發展和技術進步離不開國際合作。無論面對什麽樣的外部保護主義，中國將堅持開放合作的立場不動搖，呼籲加強國際合作，共同維護全球汽車產業鏈和供應鏈的穩定安全。

淩激表示，一段時間以來，一些國家搞保護主義，濫用貿易救濟工具，嚴重破壞自由貿易和公平競爭，擾亂汽車產業的國際合作和技術進步，實質是在綠色轉型和氣變合作領域開倒車。中國堅決反對貿易保護主義，呼籲加強國際合作，共同維護全球汽車產業鏈和供應鏈的穩定安全。中國將加強標準國際互認，積極參與國際標準制定，推動新能源汽車及充電設施、動力電池等領域的國內外標準協調對接，開展靈活務實的多雙邊合格評定互認工作。

淩激說，深化新能源汽車產業鏈和供應鏈的國際合作，將循序漸進、合理有序開展產業鏈的跨境布局，支持有實力的車企以貿易投資、技術合作等方式開展國際合作。新能源汽車是新質生產力的代表，產業分工高度全球化，唯有發揮互補優勢，深化合作，才能使新能源汽車這個行業行穩致遠，擁抱未來。