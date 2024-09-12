商務部「狀告」美國貿易霸凌：揮舞關稅大棒　打造排他性小圈子

9月12日，中國商務部發布新一期《美國履行世貿組織規則義務情況報告》，在2023年8月發布的首份《報告》基礎上，全面梳理美國履行世貿組織規則義務概況並作總體評價，繼續表達對美國破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸淩、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施的關注。



《報告》指出，過去一年來，美國繼續罔顧成員期待，與世貿組織規則義務背道而馳，打著所謂「去風險」的幌子，泛化國家安全，將經貿問題政治化、武器化，不斷升級單邊制裁措施，頻繁實施歧視性措施，持續提高關稅壁壘，給多邊貿易體制帶來嚴峻挑戰，嚴重損害世貿組織成員共同利益。 在世貿組織早已裁決美國301關稅違反世貿組織規則的情況下，美國仍肆意揮舞「關稅大棒」，漠視世貿組織權威、將國內法淩駕於世貿組織規則之上，不但不取消有關違規措施，反而進一步提高自華進口產品的301關稅，發起新的調查，更加暴露其「多邊貿易體制破壞者」的本質。

中美博弈

《報告》稱，美國無視市場經濟和公平競爭原則，以「國家安全」名義無理打壓別國企業，對其他國家正常經貿往來實施單邊制裁和「長臂管轄」，是典型的「單邊主義霸淩行徑實施者」。 美國大肆炒作「中國產能過剩」威脅論，卻實施大量排他性、歧視性補貼扶持政策，利用外國投資安全審查、對外投資限制、出口管制清單等手段打壓遏制其他成員產業發展，是名副其實的「產業政策雙重標準操縱者」。 美國推動建立「礦產安全夥伴關系」等各類歧視性雙邊和區域合作安排，打造排他性「小圈子」，擾亂依據市場規律形成的全球產業格局，損害全球產業鏈供應鏈的穩定和健康發展，更加暴露其「全球產業鏈供應鏈擾亂者」的本質。

《報告》闡述了中國與其他成員共同糾正美國違規及破壞多邊主義行徑的努力，包括堅持真正的多邊主義、積極推動恢覆上訴機構正常運轉、堅定維護發展中成員合法權益、用好世貿組織審議監督職能和維護爭端解決機制權威性等。

《報告》敦促美國及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，早日真正回歸以規則為基礎的、開放、透明、包容、非歧視的多邊主義大家庭，與包括中國在內的其他成員一道，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。