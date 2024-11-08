涉嫌嚴重違紀違法　中國建設銀行原黨委委員、副行長章更生受查

據中央紀委國家監委網站周五（8日）消息，中國建設銀行原黨委委員、副行長章更生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，章更生1960年5月出生，安徽東至人，高級經濟師，1984年遼寧財經學院基建財務與信用專業大學本科畢業，2010年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

章更生1996年12月至1998年9月任中國建設銀行三峽分行副行長；1998年9月至2000年6月任中國建設銀行三峽分行行長；2000年6月至2004年3月任中國建設銀行營業部副總經理並於2003年3月主持工作；2004年3月至2006年10月任中國建設銀行營業部、集團客戶部（營業部）總經理；2006年10月至2010年12月任中國建設銀行集團客戶部（營業部）總經理兼北京市分行副行長；2010年12月至2013年4月，任中國建設銀行高級管理層成員；2013年4月至2015年8月，任中國建設銀行副行長（2013年06月至2018年07月兼任建信人壽保險有限公司董事長）。

2015年8月至2020年12月，他任中國建設銀行執行董事、副行長（2019年12月兼任建行亞洲董事長）；2021年7月任國家電網有限公司外部董事。