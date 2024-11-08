網易遊戲掀起反腐風暴　傳市場部總經理被帶走

據多家媒體報道，網易遊戲近期掀起內部反腐風暴，行銷部門的多名員工以及市場部總經理向某已經被網易內部廉政部門帶走調查，據稱警方已經介入，涉案合同金額規模可能達到20億。



今（8）日，網易遊戲多名員工反映，他們公司電腦的屏保被統一更換成了合規宣傳「公平選擇供應商，依法合規來採購，採購過程要透明，商業秘密不洩露，降本增效快好省，職責分離不相容。」

包括向某在內的大部分涉事員工已經在網易內部系統中查無此人，也有消息稱一些員工已經被釋放，向某暫時沒有音訊。

因為遊戲市場部與廣告代理商合作密切，涉及多條產業鏈，合作與付款周期都較為漫長，或許會為貪腐提供了更多可乘之機。

對此，網易公關部門回應稱，「網易反腐從未停止，因案件仍在偵辦中，具體信息不便披露，在適當的時候會予以通報；同時對於網傳的洗錢等方面的消息純屬造謠，網易已經安排報警，不造謠，不信謠，不傳謠確實需要時時說，天天說，月月說，年年說。」

一位網易內部員工表示：「事件還處於初期，結果出來還需要一段時間。」

近年來，互聯網公司掀起了一股反腐潮，今年一月，莉莉絲遊戲的Andy Liu就因為與供應商存在大額資金來往，因涉嫌職務侵佔罪被刑事拘留。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

