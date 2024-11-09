酒駕釀悲劇　河南4年輕公務員車禍亡　親屬：外甥女本已計劃結婚

河南南陽方城縣周一（4日）發生一場致命交通事故，讓多個家庭陷入哀痛。當日，四名年輕的政府工作人員在酒後駕駛的車輛中不幸喪生，事故現場散落的汽車零件與沙土交織。目前，事故正在依法處理中。



據事故調查小組通報，周一23時許，謝某某飲酒後駕駛小型普通客車（司乘人員共4人，均為方城縣四里店鎮政府工作人員），沿233省道自南向北行駛至四里店鎮油坊莊村路段時，未靠道路右側行駛，與王某某駕駛的自北向南行駛的重型自卸貨車相撞，小型普通客車司乘4人均已死亡。該事故現正依法處理中。

車禍現場。（極目新聞）

知情人士透露，四名死者剛上班不久，均為四里店鎮政府一般工作人員，非幹部身份，平均年齡只有不到30歲。羅女士年僅27歲的外甥女，是這場悲劇中的一員。她的家庭有四個孩子，而她是其中的老二。對於事件，羅女士感到無比心痛，並提到外甥女本計劃與男友結婚，卻在此刻戛然而止。

據了解，該名女死者於2021年通過公開招聘加入四里店鎮政府，並在2023年當選某民間協會的副秘書長。她在工作中表現出色，非常認真敬業，出事前曾在某部門任副主任一職。商戶黃先生則回憶起她的勤奮，表示她常常加班到深夜，然後來店裏購買食物，「平常見面她總叫我叔，這麽年輕就出了意外，太可惜了」。

對於出事當晚究竟發生了什麽，家屬仍心存疑惑。（極目新聞）

事故發生後，羅女士前往探望女孩的父母，看到他們悲痛欲絕、哭乾了眼淚的樣子，她心如刀割。而對於事故發生的原因，包括為何如此晚仍在省道上，以及司機酒後駕駛的情況，羅女士依然心存疑惑。