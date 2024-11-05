瀋陽市場「保齡球式」車禍 13人受傷　司機遭民眾憤怒圍毆

遼寧省瀋陽市小河沿早市11月4日上午發生一宗嚴重交通事故，一輛白色SUV駛入市場，撞倒多名路人，造成13人受傷送醫。據瀋陽市公安局交警支隊在官方微博發布的消息，27歲李姓男子駕駛該車行經瀋河區萬泉街一市場時疑似操作不當，失控撞入市場。事發時正值早市高峰，市場內有大量民眾在攤位間採買，事故畫面顯示，部分買菜的長者被撞倒在地，甚至被撞飛倒地，場面驚悚。



目擊者拍攝的影片顯示，事故發生後，白色SUV車輛一路撞倒數名市場顧客，最終衝撞到商鋪鐵門前才停下。當車輛停下來後，周圍群眾怒氣難平，紛紛上前圍住車輛，一些憤怒的民眾拿起鐵棍猛擊擋風玻璃，試圖逼司機下車。在影片中可以聽到有人大喊「打他！」，場面陷入混亂。當李姓男子下車後，一些激動的群眾揪住他的衣領，並揮拳毆打，直至公安人員趕到現場才控制住情況，並將李男帶離。

瀋陽一處網紅早市發生汽車衝撞買菜路人事件。（微博影片截圖）

根據警方通報，李姓男子經檢測後已排除酒駕和毒駕嫌疑，事故原因初步判定為操作不當，但詳細原因仍在進一步調查中。公安交警表示，將依法追究相關責任，並加強市場周邊的交通管理措施，避免此類事件再次發生。所幸受傷的13人皆無生命危險，但數名傷者仍需住院觀察，現場攤位散落的蔬菜、水果被車輛撞得凌亂，現場滿目瘡痍。

今次事件在網絡上引發討論，許多網民對司機的操作失誤表示不滿，甚至質疑是否存在疏忽駕駛，另有網民批評該司機的行為嚴重危害公共安全，並要求法律嚴懲，以儆效尤。

這宗意外也讓人聯想起內地近年頻發的駕車撞人案件。去年1月，廣州某肇事司機在繁忙商業區加速驅車，反覆衝撞並碾壓行人，最終造成6死29傷，被法院判處死刑並於今年4月執行；今年9月山東一所中學門口，也發生公車撞擊排隊學生事件，造成11名學生及家長死亡。

事發地點小河沿早市於2024年初被官方列入「冬日雪暖陽2024年瀋陽市迎新春文體旅系列活動」十大必打卡地之一，成為當地民眾喜愛的熱門市場。此次意外讓當地政府和市場管理方引起高度重視，將加強市場周邊交通疏導與巡查措施，避免類似事件重演。相關部門表示，事故調查結束後，會向公眾說明具體情況。