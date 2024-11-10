中國公布黃岩島領海基線　外交部、海警相繼回應：將依法捍衛主權

11月10日，中國政府就中華人民共和國黃岩島的領海基線發表聲明，並公開黃岩島的領海基線為16個各相鄰基點之間的直線連線。對此，中國外交部和中國海警相繼對相關問題做出回應。



黃岩島海域。（央視新聞）

有記者就黃岩島領海基線的公布提問稱，此舉是否為針對菲律賓出台「海洋區域法」的反制措施。

外交部發言人表示，黃岩島是中國固有領土。中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公布黃岩島領海基線，是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。

發言人強調，菲律賓頒布所謂「海洋區域法」，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部份島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方對此堅決反對，將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。

內地央視首次發布黃岩島4K航拍影片。（央視新聞）

5月17日，中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練（無人機照片）。（新華社）

中國海警亦同時發表聲明表示，黃岩島是中國固有領土。長期以來，中國持續、和平、有效地對黃岩島行使著主權和管轄。一段時間以來，菲律賓頻繁派軍警艦機和公務船只沖闖黃岩島附近海空域滋事挑釁，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益。菲方還慫恿漁船沖闖黃岩島潟湖非法作業。據掌握，個別菲律賓漁船涉嫌從事毒魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法活動，破壞有關海域脆弱的生態系統。

黃岩島生態環境質量優質。（央視新聞）

聲明指出，中國海警將根據《中華人民共和國海警法》《中華人民共和國漁業法》《中華人民共和國海洋環境保護法》等法律法規，並參照《聯合國海洋法公約》等國際法規定，持續加強在我黃岩島領海及相關海域巡航執法，堅決維護有關海域的良好秩序，堅決保護有關海域的生態環境和生物資源，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。