生態環境部發布黃岩島生態調查報告：環境質量優　4大新發現出爐

據央視新聞報道，7月10日，中國生態環境部向傳媒介紹《黃巖島海域生態環境狀況調查評估報告》有關情況。



據此前報道，7月8日，自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院共同編製並發布《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》。顯示，菲律賓軍艦長期在中國南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

今日（10日）再公布《黃巖島海域生態環境狀況調查評估報告》，其中顯示，2024年5月至6月，生態環境部華南所、海洋中心、珠江南海局監測科研中心三家單位成立專業化調查隊，系統開展了黃巖島海域生態環境狀況現場調查，調查內容涵蓋海水水質、沈積物質量、生物質量、海洋垃圾，以及珊瑚群落、礁棲魚類和典型生物類群等，並聯合廣西大學、中國科學院南海海洋研究所的兩家重點實驗室，對歷年來的黃巖島海域相關科考調查和研究成果、衛星遙感調查結果等進行綜合分析評估，是對黃巖島海域生態環境的第一次「全面體檢」。

結果表明，黃巖島海域環境質量優，海水水質、海洋沈積物質量等均為一類，魚類樣品中的重金屬、石油烴等污染物殘留量均低於評價標準限值；珊瑚礁生態系統健康，造礁石珊瑚群落狀況良好，造礁石珊瑚物種多樣性豐富。

本次調查有4個新的發現，調查首次證實了黃巖島及周邊海域海水、沈積物和魚類體內均未檢出氰化物；首次得出黃巖島海域海漂垃圾污染水平，其平均密度與國際上其他離岸海域相比處於較低水平；首次調查記錄與分析了黃巖島礁棲魚類的狀況；首次定量調查分析了硨磲的棲息密度，並發現了蒼珊瑚、多孔螅、軟珊瑚等重要生態類群。