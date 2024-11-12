塔克拉瑪干沙漠奇蹟！200萬顆珍珠貝試養成功　沙漠珍珠競逐市場

位於新疆塔克拉瑪干沙漠腹地的「時時鮮水產有限公司」近日成功培育出優質的「沙漠珍珠」。據《天山網》報道，這些珍珠色澤圓潤，品質媲美中國傳統產地廣西北海的「北珠」。該公司技術總顧問陳家珍指出，新疆沙漠出產的珍珠無污染、純天然，適合作為中藥材和高端首飾，潛力巨大，甚至已經獲得日本與廣西經銷商的好評。



綜合《天山網》、《澎湃新聞》等內媒報道，陳家珍是海鮮養殖資深專家，於2021年到訪新疆後萌生了在沙漠養殖海鮮的想法。該團隊經過三年研究，研發出適應沙漠環境的水產養殖系統技術，並取得了國家專利。2023年，公司董事長龔永洪進一步引入這項技術至新疆且末縣，展開沙漠海鮮養殖計劃，並投放了200萬粒珍珠貝苗試養。

內地成功在新疆塔克拉瑪干沙漠養殖出「沙漠珍珠」，預計明年下半年就能上市。（天山網）

「塔克拉瑪干沙漠被稱為『死亡之海』，人跡罕至沒有汙染的特點成了培育優質海鮮的理想之地，再加上先進的生態養殖技術加持，沙漠裡產出高品質的海鮮和珍珠絕非憑空想像。」陳家珍向媒體介紹道。

陳家珍表示，塔克拉瑪干所產的珍珠純天然且無汙染，無論是用於中藥材製作，還是當作首飾貼身佩戴，都讓人放心，市場潛力巨大。他把新疆產的珍珠樣品寄給日本以及北海市的經銷商，客戶們都讚不絕口。

塔克拉瑪干沙漠有「死亡之海」之稱。（視覺中國）

報道介紹，且末縣養殖基地利用鹽堿水轉化技術還原海水環境，魚類產生的糞便經微生物技術分解為珍珠貝的養分，形成了魚類與珍珠貝共生的無化學添加養殖體系。經過四個多月的精心管理，基地中的珍珠貝健康成長，明年下半年有望面市。

塔克拉瑪干沙漠無污染的特點，結合先進的生態技術，讓沙漠養殖珍珠具備優秀品質。這一創新養殖模式不僅推動新疆產業發展，還為傳統珠寶市場帶來新的選擇。