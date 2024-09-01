珠寶玄學？網傳4大首飾改運：Tiffany踢走上司、DIOR蝴蝶象徵蛻變

什麼是珠寶玄學？



現代人喜愛透過購入首飾來紀念特殊時刻，抑或是期許能夠帶來好運，而近期網路上更是流傳著4大「珠寶玄學」的說法，跟著小編一起來看看吧！

網熱議4大珠寶玄學，信不信由你！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. DIOR

DIOR今年開春就使用了滿滿「蝴蝶」的意象來呈現作品，而對於華人來說蝴蝶又有「福疊」的諧音寓意，因此許多人會選擇帶有此形象的飾品祈求帶來好運，姐妹們也知道蝴蝶一生會歷經「羽化蛻變」的成長過程，一部份也象徵戴上蝴蝶設計的首飾，能夠替自己迎接一個美好的開始！

2. Vivienne Westwood

Vivienne Westwood最熱銷的「珍珠土星環」項鍊為何能歷久不衰？有一說法是其能夠帶來制約和紀律，外圍的土星環更是能夠幫助人們轉運，但戴上Vivienne Westwood的土星環項鍊時必須時刻保持自律和自省，土星環才會發會最大的好運功效！（小編也好想試試）

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3. Tiffany&Co.

想不到被視為紀念愛情的珠寶品牌Tiffany&Co.，近期竟然被許多職場人視為能夠「踢走」上司、小人的助攻神器？（笑）因著諧音「踢翻你」，讓許多人深信戴上Tiffany&Co.的飾品，就能將討人厭的同事、老闆給趕走，而當中又以手鍊和手鐲系列聽說效果最好，姐妹們也想存錢入手一條了嗎？

4. Van Cleef & Arpels

最後則是來自Van Cleef & Arpels家的「四葉草」系列，四葉草本身就有好運的意涵，而Van Cleef & Arpels會這麼受到歡迎也不是沒有原因！品牌針對不同客群而推出各種顏色的四葉草，如紅色提升氣質、黑色趕走厄運、紫玉保平安和綠色增進平穩智慧等，姐妹們也可以透過疊戴的方式增添好運，怪不得讓許多人都趨之若鶩！

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以上4個「珠寶玄學」說法姐妹們都有聽過嗎？不管是真有其事抑或是商人的行銷手法，姐妹們還是勿過度迷信，要找到最適合提升自己能量的方式呦！

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