「我正在努力」？內地付費自習室成青年逃避壓力新據點

近年來，付費自習室在內地多地悄然興起，成為內地年輕人準備「考公」「考編」「考研」的熱門選擇。然而，這些提供安靜學習環境的空間，除了滿足學習需求外，也成為一些人逃避壓力、表演性學習的場所。



《新華社》旗下媒體「半月談」等內地媒體近日刊文討論內地青年躲在付費自習室的現象。根據《2023-2024年中國付費自習室行業發展現狀與消費趨勢調查分析報告》，2022年中國付費自習室用戶規模達755萬，預計到2025年將突破千萬人。半月談記者走訪山西省太原、大同、呂梁等地近20家自習室發現，這些自習室已從一二線城市下沉至市縣級地區，吸引了大量備考青年。

一名備考年輕人的座位。（半月談）

根據查訪，自習室多由居民樓改建而成，每位用戶的空間不足一平方米，配備台燈、插座和儲物櫃，並設靜音區和朗讀區，以出租座位的模式運營。部分自習室的座位甚至「一座難求」。例如太原市「拾光自習室」，工作人員表示：「我們的100多個座位幾乎每天爆滿，有些熱門座位一天能換三個人。」

在太原市，多數自習室包月價格約人民幣500元，對於沒有穩定收入的待業青年而言是一筆不小的開銷。然而，許多人仍願意花費這筆錢來「倒逼自己學習」。一位2022年畢業的青年小曹表示：「在家學不下去，圖書館又不能出聲背書，自習室更適合全力備考。」

另一位從北京辭職回鄉考公的小趙則認為，付費自習室提供了安靜且專注的環境，「花點錢反而能讓自己更有學習動力。」

兩位備考年輕人正在自習室睡覺。（半月談）

報道指出，雖然付費自習室為不少青年提供了高效學習的場所，但也有不少人陷入「表演性學習」的困境。所謂表演性學習，指的是營造「我正在努力」的表象，實際上學習效率低下，甚至只是藉此逃避壓力和現實。

一名在自習室備考的小李直言，他每天的學習時間非常有限，「早上擺設好學習工具，學十幾分鐘後就開始選午餐，吃飯、休息、再重複這樣的循環。」

此外，有人將自習室視為逃避家庭壓力的「避風港」。大同市的小達已經考研失敗三次，他坦言在自習室能遠離父母的催促，但長期與社會脫節，也讓他感到迷茫和孤獨。「看到別人在玩，我也心安理得地玩了起來。」

山西大學專家指出，「表演性學習」是青年面對未來不確定性時的一種心理防禦機制，短期內或能帶來安慰，但長期下去將損害心理健康與職業發展。