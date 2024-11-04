「富有富啃、貧有貧啃」　內地農村年輕人「啃老」依賴加劇

隨著中國鄉村經濟變遷和城市化進程加速，一些農村家庭出現了年輕人依賴父母資助生活的「啃老」現象。《新華社》旗下《半月談》近日報道，在部分農村地區，不少20歲至40歲的年輕人工作多年仍無法自給自足，不僅結婚生子時依賴父母資助，甚至婚後撫養孩子的費用也由老人承擔。這一趨勢在各地均有不同程度的蔓延，引發了社會的廣泛關注。



年輕人無論貧富都「啃老」

《半月談》4日刊出題為《富有富啃、窮有窮啃，婚前婚後都啃 部分農村啃老現象觀察》調查報道，經記者走訪中部及西北地區發現，在農村，無論家庭經濟狀況如何，許多年輕人都存在「啃老」的現象。對於一些家庭條件較好的年輕人而言，父母甚至為其購房買車提供全額資助；而對於經濟條件有限的家庭，父母則在能力範圍內盡可能幫助兒孫，甚至不惜動用自己的養老積蓄來貼補子女生活開支。

一位61歲的受訪者王超（化名）表示，他的家庭條件較好，已經給兒子在城市裡全款買了房和車，但仍然需要時常提供經濟支持。他無奈地說：「不論是貧窮還是富有的家庭，兒女都存在啃老的情況，富有富啃，貧有貧啃，婚前婚後都需要父母幫助。」這種無法自立的狀況對家庭經濟壓力和家庭觀念形成了雙重挑戰。

現代習慣把不工作、在家靠父母養的小孩稱為「啃老族」，其父母甚至不惜動用自己的養老積蓄來貼補子女生活開支。（Canva）

啃「金錢」與「時間」

除了經濟上的依賴，不少農村青年在外務工後，將子女交由父母撫養，形成了另一種「啃老」模式，即「啃時間」。許多父母不僅要照顧孫輩的日常生活起居，還得承擔相應的花費。中部地區35歲的韓飛和妻子長年在外打工，兩人育有一雙兒女，均由祖父母撫養。韓飛表示，他和妻子一年僅能回家兩次，日常開銷和撫養費用大多由父母承擔。他坦言：「孩子從小到大都是父母幫忙照料，我們真的沒有辦法。」

「就應該」與「不得已」

對於一些年輕人而言，啃老似乎成了「理所當然」。消費主義的影響加深，攀比風氣盛行，一些農村青年不斷追求高端生活，購買昂貴商品，將這些超出能力範圍的花銷推給父母承擔。受訪的王超提到，身邊很多年輕人即便經濟能力有限，也要買最新款手機或名牌車，這種「顧面子」的消費習慣讓父母的經濟負擔更沉重。他無奈地表示：「買手機非要買蘋果的，買車也挑貴的，就為了讓人看得起。」

但也有年輕人坦言自己是「不得已」啃老。房價、彩禮等高昂的開支成為許多農村家庭的巨大壓力。隨著農村地區的婚嫁行情持續攀升，結婚所需的房產和彩禮等費用讓許多年輕人無力承擔，只能依賴父母。山西24歲的寧博（化名）打工多年卻依舊無法存下積蓄，結婚時的房貸和彩禮高達人民幣40萬元，全由父母支付。他無奈地表示：「在外打工消費高，很難存到錢，養孩子更不敢想。」

內地網上曾流傳「中國彩禮地圖」，各地結婚女方收取的禮金高低不一。（觀察者網）

應多方措施助力年輕人自立

報道援引專家說法指出，隨著城市化推進和生活成本提高，農村年輕人的經濟壓力確實加大，但「啃老」問題的背後還有其他深層原因。中國快速發展的城鄉一體化，給農村帶來了現代化的生活方式和消費觀念，同時也對傳統的家庭責任觀造成衝擊。受訪專家認為，要解決農村啃老現象，需要政府和社會各方的支持，包括提供更多公共資源保障，幫助農村年輕人減輕婚姻、教育和生活方面的負擔。

基層幹部建議，政府可以加快推動保障性住房建設，讓進城務工的農村青年能夠安居樂業，同時通過整治高價彩禮等問題，降低婚姻成本。此外，通過推動鄉村文化建設和加強正向價值引導，使年輕人重拾自立自強的信念，從思想上減少啃老依賴。