重慶33歲男子強姦16歲繼女　法院：從重處罰，判刑3年2個月

重慶一名「90後」男子與16歲繼女單獨相處時，強行與其發生性關係後投案，最終因犯強姦罪被法院判刑三年二個月。



湖北省武漢市東西湖區人民法院。（網上圖片）

據《大皖新聞》報道，1991年出生的何某某，和被害人小苑（化名，2007年出生）的母親，長期以夫妻名義共同生活多年。

2023年10月，小苑母親居住在重慶市，其證言顯示，因小苑較為叛逆，何某某提議把小苑帶到武漢找工作，並由他來管理，當時並未想到不便之處。其後，何某某與小苑二人租住在武漢，出租屋構造較為簡易，小苑的床鋪位於客廳。

2023年10月24日晚上，何某某下班回家，吃晚飯期間飲酒，後發現小苑在床上玩手機於是上前制止，其間二人有肢體接觸，使飲酒後的何某某產生性衝動。

重慶「90後」男子強姦16歲繼女。（資料圖片）

2023年10月25日淩晨，何某某違背小苑的意志，進入小苑的床鋪內強行與她發生了性關係。2023年10月26日，何某某主動向警方投案。

近日，湖北省武漢市東西湖區人民法院公開該案一審刑事判決書，法院認為，何某某違背婦女意志，強行與未成年女性發生性關係，侵犯了未成年女性的人身權利和身心健康，其行為已構成強姦罪。

何某某與小苑具有共同生活關係且事實上負有照顧、保護職責，何某某是對負有特殊責任的人員實施姦淫行為，應從重處罰。惟何某某雖為主動到案，但沒有如實供述主要犯罪事實，不符合自首的認定條件，故此判處其有期徒刑三年二個月。