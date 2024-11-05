湖南漢禁錮23歲女5年強姦產女　再被揭是假醫生利用迷信致人死亡

撰文：朱加樟
出版：更新：

內媒《新京報》近日報道指，湖南一名時年23歲剛大學畢業的女子在2010年遭一名50歲男子禁錮在小房間近5年，期間被多次強姦並產下一女，因此精神失常，涉案男子14年後最終因犯強姦罪被判處15年有期徒刑。

該報最新報道又揭發，女事主是經人介紹找涉案男子「看病」，涉案男子曾因利用迷信致人死亡，被判囚1年6個月。

張玲年青時的照片。（《新京報》）
張玲被囚禁的地方。（《新京報》）
囚禁張玲的二層小樓。（《新京報》）

《新京報》引述知情人報道指，涉案男子鍾鵬（化名）曾利用迷信看病致人死亡。鍾鵬所在村一名村幹部稱，鍾鵬非醫生，找他看病大多為外村人。

遭鍾鵬拘禁並強姦生女的張玲（化名）稱，她是經人介紹找鍾鵬看病，還喝鍾鵬的「神仙水」，未把病治好。

知情人稱，因利用迷信致人死亡，2021年鍾鵬被判處有期徒刑1年6個月。

村裡通往囚禁張玲小樓的路，平時鮮少有車經過。（《新京報》）

據早前報道，來自湖南常德的張玲2010年大學畢業後與家人起爭執，決定離家出走，而男友向她介紹「路子很廣」的時年50歲的男人鍾鵬。

張玲與鍾鵬會合後，鍾鵬即把她鎖在湖南桃源縣漆河鎮家中二樓的小房間裏面，在第一晚就強姦了張玲。

報道指，每隔一周，鍾鵬就侵犯張玲一次，而且張玲還不斷遭受虐打。張玲身處的小房間環境非常惡劣，彌漫著排泄物的異味，偶爾還會有蜈蚣和老鼠爬出來抓人。

在同一年，張玲懷孕了，鍾鵬曾告訴她，如果生下一個男孩就放她走，「把你搞來就是為了要個兒子」。在年底，張玲生下一個女兒。

妻女參與看管

報道指，鍾鵬的妻子和當時已經二十多歲的女兒對鍾鵬的行為知情，卻沒有阻止鍾鵬的惡行，反而參與看管。在長期囚禁和虐打下，張玲幾乎連路都不會走，精神狀態也愈益失常。

事件轉機是在2014年，鍾鵬的女婿發現被囚禁的張玲，鍾鵬擔心事情曝光，將張玲轉移到桃源縣熱市鎮一名老婦家中安置，老婦因可憐張玲而收留她。張玲在2018年時與老婦的兒子結婚，其後生下一個兒子。

報道指，因精神狀態失常及擔心被鍾鵬報復，張玲始終不敢報案。至2024年張玲為兒子辦理上戶口時，警方發現張玲多年前被列為失蹤人口，便安排她與父母相聚，案件始曝光。

張玲父母還留著張玲兒時的照片。（《新京報》）

男子判囚15年　妻女未被起訴

本年10月15日，湖南省桃源縣法院作出判決，鍾鵬犯強姦罪被判處15年有期徒刑。

鍾鵬的非法拘禁罪因過追訴期未被起訴，而鍾鵬的妻子和女兒雖然曾被警方以涉嫌非法拘禁罪刑事拘留，但同樣因為已過追訴期，兩人未被起訴。

報道又指，現年37歲的張玲已與社會脫軌，當地婦聯正在幫助張玲尋找工作機會，同時為張玲的女兒做心理疏導，讓她慢慢接受真相，回到母親身邊生活。

湖南23歲女被男子囚黑屋5年產女　每周遭姦精神失常　妻女成幫兇正義沒有追訴期　湖南不應讓拘禁強姦女子的罪犯和幫兇逃脱法網豐縣八孩母一審宣判　　丈夫董志民因非法拘禁、虐待罪獲刑九年救人也殺人？網揭唐山打人、鐵鍊女　網暴奪年輕生命｜走吧！2022豐縣八孩母揭拐賣悲劇　三部門：疑犯2個月內自首從寬處理追問豐縣八孩母親事件｜社會治理的關鍵是什麼？
性侵
非法禁錮