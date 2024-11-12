珠海體育中心越野車撞人35死43傷　習近平：性質極惡劣要嚴懲兇手

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，多名傷者倒地。官方通報指，事件致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險），涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。



國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，事件性質極其惡劣，要全力救治傷員，依法嚴懲兇手。



肇事車輛為黑色越野車。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

案件發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要依法嚴懲兇手。各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

國務院總理李強作出批示指出，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，儘快查明案情並依法嚴懲兇手。要防控結合，切實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

根據習近平重要指示，中央已派工作組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷員救治、案件偵辦、社會面防控等工作。目前，各項工作正在進行中。

官方通報指，11日晚上7時48分許，珠海市體育中心內發生一宗犯罪嫌疑人駕車衝撞鍛鍊市民的重大惡性案件，致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險）。公安機關組織民警迅速到場，將疑犯樊某（男，62歲）當場控制，全力協助開展傷員救治等工作。

62歲男疑犯自殘仍在救治之中

案發當日，樊某駕駛小型越野車闖閘強行進入市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路鍛鍊的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。民警發現樊某在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治。樊某自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。

經查，近年樊某與前妻因離婚後財產分割糾紛，先後到基層人民法院和市中級人民法院提起民事訴訟。樊某不服判決結果提起再審。目前，案件正在再審審理過程中。

公安機關經綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明，案件為樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

目前，公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

網傳影片顯示，一輛黑色越野車於夜晚突然衝入在體育館周邊散步健身的人群中，幾十人倒地，隨後大量警車、救護車到場。有拍攝影片的目擊者稱，兇徒不僅撞人且手上持刀，警方已當場將其控制。

倒地的傷者除了有穿著不同顏色運動服的隊員，還有著路人服裝等。有倒在地上的人手上還拿著旗子。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

有人為傷者進行心外壓急救。（網絡圖片）

網傳珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

第十五屆中國航展（珠海航展）於11月12-17日在珠海市舉行。為方便觀眾往返展區，航展組委會在珠海市體育中心東門設立航展專線乘車點，前往珠海國際航展中心。