珠海體育中心越野車撞人35死43傷　省委書記：十分震驚、十分痛心

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，官方通報指，事件致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險），涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。



廣東省委書記黃坤明表示，事件令人十分震驚、十分痛心，要迅速開展事件調查，盡快查清案件真相和作案動機，依法嚴懲兇手。



肇事車輛為黑色越野車。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

廣東省委書記黃坤明在案發後第一時間召開視像調度會和專題工作會部署傷員救治和處置調查工作，省委副書記、深圳市委書記孟凡利出席會議。

黃坤明指出，珠海發生的這宗駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡和惡劣社會影響，令人十分震驚、十分痛心。要認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，始終堅持人民至上、生命至上，始終牢記公共安全是最基本的民生，全力做好傷員救治和案件處置工作，以更大力度、更有力措施做好全省維護安全穩定工作，切實保障人民群眾生命安全和社會穩定。

黃坤明指，要迅速開展事件調查，盡快查清案件真相和作案動機，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。

黃坤明指，要深刻吸取教訓，舉一反三開展公共安全領域風險隱患排查整治，堅持防微杜漸，堅持問題導向，從源頭上加強風險防控，扎實推進社會矛盾問題專項治理，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，注重加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案事件發生。

官方通報指，11日晚上7時48分許，珠海市體育中心內發生一宗犯罪嫌疑人駕車衝撞鍛鍊市民的重大惡性案件，致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險）。公安機關組織民警迅速到場，將疑犯樊某（男，62歲）當場控制，全力協助開展傷員救治等工作。

62歲男疑犯自殘仍在救治之中

案發當日，樊某駕駛小型越野車闖閘強行進入市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路鍛鍊的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。民警發現樊某在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治。樊某自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。

經查，近年樊某與前妻因離婚後財產分割糾紛，先後到基層人民法院和市中級人民法院提起民事訴訟。樊某不服判決結果提起再審。目前，案件正在再審審理過程中。

公安機關經綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明，案件為樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

目前，公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

網傳影片顯示，一輛黑色越野車於夜晚突然衝入在體育館周邊散步健身的人群中，幾十人倒地，隨後大量警車、救護車到場。有拍攝影片的目擊者稱，兇徒不僅撞人且手上持刀，警方已當場將其控制。

倒地的傷者除了有穿著不同顏色運動服的隊員，還有著路人服裝等。有倒在地上的人手上還拿著旗子。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

有人為傷者進行心外壓急救。（網絡圖片）

網傳珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

第十五屆中國航展（珠海航展）於11月12-17日在珠海市舉行。為方便觀眾往返展區，航展組委會在珠海市體育中心東門設立航展專線乘車點，前往珠海國際航展中心。