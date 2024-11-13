國產三輪車走紅米蘭車展　「倒車請注意」成外國人學會第一句中文

此前，一位嫁到美國的中國媳婦拍攝的一條影片讓國產「三蹦子（電動三輪車）」在美國走紅，街區響徹「倒車請注意」的中文提醒的同時，也帶動了遠在中國的廠家訂單暴增。



近期，「三蹦子」又在意大利米蘭兩輪車展上引發外國人關注，不少外國人在展區試坐合影。有生產商介紹，國產「三蹦子」在意大利的售價約700美金（約5400港幣），主要用於農場工作，現在「倒車請注意」不僅有中文也有英文語音提示。



來自中國的觀展人周先生表示，「三蹦子」吸引了許多外國人，「他們可能見得不多，感覺很奇特。」有網民調侃，「倒車請注意」是外國人學會的第一句中文。

江蘇國威摩托車有限公司是電動三輪車的生產商之一，公司電三事業部副總經理秦曉明告訴九派新聞，最近幾天，電動三輪車訂單增加了20%至30%，但和車展沒有特定關系。其稱，三輪車此前在美國火了以後，上門來買的客戶也比較多。

據秦曉明介紹，「三蹦子」在意大利的售價約為700美金（約5400港幣）。意大利人購買「三蹦子」，主要是用於農場工作，讓其代替皮卡車裝載東西。其表示，意大利的消費者多喜歡購買車身長1.5米或1.8米的、功率較大的電動三輪車，唯一要求是保留「倒車請注意」的中文或英語語音提示。

秦曉明表示，其所屬公司的「三蹦子」目前已出口70多個國家，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、馬來西亞、泰國等國家居多，出口到海外的訂單占全部訂單的四至五成。

國產電動三輪車熱銷美國變｢平價皮卡｣ 將出英文版「倒車請注意」

據此前報道，中國電動三輪車「三蹦子」已在美國引起民眾關注，生產商同樣是江蘇國威摩托車有限公司，該公司生產的「神豹5A」在美國售價為600美金，該公司當時表示，已在設計英文版「倒車請注意」的提示音及說明書。