國產電動三輪車熱銷美國變｢平價皮卡｣　將出英文版「倒車請注意」

近期，一位嫁到美國的中國媳婦拍攝的一條影片讓國產「三蹦子（電動三輪車）」在美國走紅，街區響徹「倒車請注意」的中文提醒的同時，也帶動了遠在中國的廠家訂單暴增。



一位嫁到美國的中國網民在海外社交平台發布影片，稱自己網購了一輛售價大約600美元的電動三輪車，作為聖誕禮物送給公公。公公收到禮物後十分興奮，連夜開出去兜風，並感嘆以往開車到超市需要20分鐘的路程，騎電動三輪車僅用5分鐘即可到達。

這輛電動三輪車也在網民所在的街區成為焦點，尤其是其炫目的燈光和響亮的提醒聲「倒車請注意」，引起當地居民的好奇圍觀，還有人當場提出要買下這輛車。

而且據該網民發布的其他影片可見，中國電動三輪車在美國可掛摩托車牌正常上路，享有與摩托車相同的道路使用權。上牌時，負責接待的警察還讚這輛車「So cool」，並表示自己也非常願意開這樣的車上路。

綜合內媒報道，本次在海外引起關注的這款電動三輪車由中國江蘇國威摩托車有限公司製造，車型為「神豹5A」，在美國的售價為600美金。其總經理倪曉峰介紹，電三輪整體售價不高。「從使用成本看，一輛普通皮卡車（農夫車）售價約合人民幣10多萬元，電三輪算上出口的運費、清關費用等只需1000多美金，價格相差十幾倍。」

另外，目前工廠每天都有發往國外的車輛，海外銷量有顯著上升趨勢。還有美國電商平來前來尋求合作，後續會設計英文的提示音及說明書。據介紹，該公司從2003年開始便已開始研究外貿，目前在東南亞市場銷量最好，沒想到此次在美國走紅，「感覺主要是美國沒有這種類型的車輛。」同時希望能夠邀請海外顧客共同直播。

有業內人士分析認為，美國人有用皮卡（農夫車）運貨的習慣。從短距離運輸看，電三輪操作便捷，成本更低，完全可以取代皮卡車，會受到愈來愈多外國人的追捧。