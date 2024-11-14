3名男子捅50餘刀殺害的士司機「只為練膽量」　最高法院核准死刑

近日，最高人民法院公布一起故意殺人死刑覆核刑事判決書：2003年春節前後，四川三名男子準備一起混社會，並認為要先殺人、搶劫來練練膽子。當年5月，三人在凌晨攔下一輛計程車，並將計程車司機殘忍殺害。



判決書顯示：被告人鄭某川、陽某剛和同案被告人唐某（已判刑）系同學、工友。2003年春節前後，三人產生一起混社會之念，並認為混社會要先練膽。後鄭某川多次提議通過殺人、搶劫等方式練膽，陽某剛、唐某均表示同意。



內地近期公布不少死刑判決。（視覺中國）

2003年5月31日晚，鄭某川、陽某剛、唐某乘坐計程車，先後到四川省達州市達川區多個地點尋找作案目標未果。次日凌晨3時許，三人在達州市某醫院附近隨機招停並乘坐被害人簡某孝（歿年33歲）駕駛的川S牌照計程車。

三人先開槍後拿匕首捅50餘次

當車行至一處偏僻路段時，坐在副駕駛座位的鄭某川讓簡某孝靠邊停車，並掏出隨身攜帶的自制火藥槍指向簡某孝，不顧簡某孝求饒向簡某孝左胸部開了一槍。坐在駕駛位後座的陽某剛起身用左手扼住簡某孝頸部，右手持摺疊匕首，朝簡某孝頸部、胸部等處捅刺五十余刀。

其間，坐在副駕駛位後座的唐某起身按住簡某孝右肩阻止簡某孝反抗。鄭某川、陽某剛、唐某見簡某孝沒有反應後，相繼下車逃離現場。經鑑定，簡某孝因單刃刺器刺擊致肺肝胃破裂失血性休剋死亡。

法院認為，被告人鄭某川、陽某剛結夥故意非法剝奪他人生命，其行為均已構成故意殺人罪。鄭某川、陽某剛為殺人練膽，預謀持槍械行兇，致一人死亡，犯罪動機卑劣，手段殘忍，情節、後果嚴重，社會危害大，均系主犯，且二人逃亡期間繼續實施盜竊犯罪被判刑，主觀惡性深，人身危險性大，均應依法懲處。

核准四川省高級人民法院對鄭某川死刑，剝奪政治權利終身的判決，對被告人陽某剛犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並限制減刑。