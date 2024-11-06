受金錢異國旅遊拉攏　國家機關核心人員向境外間諜洩密　被判死刑

據央視新聞報道，國家安全部再公開洩密案件。一名國家機關核心涉密人員張某，在工作中接觸掌握大量國家秘密，其離職後，受境外間諜情報機關以金錢拉攏策反，洩露機密，淪為境外間諜在中國的「提線木偶」，最終被依法判處死刑。



「回想當初，洩密的種子是我親手栽下的。」面對國家安全機關的審查，張某流下了悔恨的淚水。

報道稱，在某國家機關任職期間，張某作為核心涉密人員，雖多次接受保密教育，卻對單位里「煩瑣」的保密規定不以為意，在交換文件數據的過程中經常將單位的涉密U盤與個人U盤混用，在個人U盤中留存了大量的涉密文件資料。

從原就職單位離職後，張某未及時向單位報告上述情況。殊不知，對工作紀律和保密規定的漠視為張某埋下洩密的種子。

國安部門亦根據《中華人民共和國反間諜法》和《公民舉報間諜線索獎勵辦法》的相關規定，對有貢獻的組織和個人給予相應獎勵。（網上圖片）

當張某從境外間諜情報機關處得知自己非法持有的國家秘密「價值連城」時，其內心對金錢的渴望成為澆灌這粒種子的禍水。從越過紅線到突破底線，從違反紀律到違法犯罪，張某在對方持續的金錢攻勢和情感拉攏中，深陷犯罪的泥潭無法自拔。

張某總結自己與境外間諜情報機關的接觸經歷時說，「陷阱無處不在」。

在得知張某手中的U盤存有大量涉密文件資料後，境外間諜人員李某某主動邀請張某前往境外當面進行交易。「當時我還沒有過脫密期，對於出境我起初還是有顧慮的。」但面對對方「安排旅遊」「體驗異國風情」等名義的情感拉攏，張某逐漸卸下防備，在未向原單位審批報備的情況下，便私自出境前往A國與對方見面。

見面後，對方態度大變，不僅直接扣下了張某攜帶的U盤和所有個人物品，還以「終身監禁」「引渡」等威脅恐嚇張某，並限制了張某的人身自由，迫使其簽洩密「合作協議」。此時的張某早已掉入境外間諜情報機關精心為其設計的陷阱，按對方要求履行了「合作」手續。在接受了對方的培訓後，張某徹底淪為境外間諜情報機關控制利用的竊密黑手。

「單位的保密規定我一直掛在嘴上，卻沒有記在心里。」張某原來的同事朱某在接受審查時坦白。

朱某是張某在原單位任職時要好的同事。張某離職後，兩人仍經常聚會，無話不談。朱某不知道的是，張某頻頻與其接觸，實際上是境外間諜情報機關的指使安排。「突然感覺張某健談了很多，總是送給我一些精美的禮品，感覺他生活得不錯。」面對張某有意無意刺探，朱某沒有過多防備便將自己掌握的國家秘密和盤托出，甚至將參加涉密會議後私自留存的材料也提供給了張某。

「腦袋里的秘密，連帽子也不能知曉」這句警示標語一直掛在朱某的辦公室內，可面對朋友的「噓寒問暖」和「熱情款待」，朱某卻未能堅守底線，被「友誼」拖下水。

國家安全機關偵查發現，張某向境外間諜情報機關提供了大量絕密級、機密級國家秘密，嚴重危害國家安全。最終，張某被依法判處死刑，剝奪政治權利終身並處沒收個人全部財產，朱某被依法判處有期徒刑六年。