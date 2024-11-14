紫金礦業遭襲　哥倫比亞販毒黑幫掠奪3.2噸黃金　控制30英里礦道

11月14日消息，內地紫金礦業在南美被販毒集團掠奪3.2噸黃金，價值約2億美元。

紫金礦業董秘方面表示，哥倫比亞是一個非法採礦非常猖獗的地方，「我們在哥倫比亞礦的核心區還是在自己手裡，去年採了8噸多，今年到現在也完成了任務，不受影響，不過，外圍可能是會有被盜採的。」



據《第一財經》報道，紫金礦業集團股份有限公司在哥倫比亞的金礦遭遇販毒集團襲擊，毒販控制了價值數億美元、綿延30英里的礦道，在毒販帶領下，非法礦工們正在掠奪拉丁美洲最大的金礦之一。目前私人安保人員仍在與販毒集團戰鬥。

哥倫比亞又被稱為「黃金之國」。（視覺中國）

據悉，在紫金礦業的礦山以及哥倫比亞其他地方，一個名為「海灣幫」(Gulf Clan)武裝民兵組織向非法礦工提供進入礦道的途徑、保護和設備以換取一部份「戰利品」。該組織約有7000人，沿著通往美國的路線販運可卡因和移民。

哥倫比亞政府官員表示，近年來，在金價不斷創歷史新高的推動下，南美洲的非法金礦開採活動有所擴大。今年金價上漲了30%，至每盎司約2600美元。哥倫比亞的一些非法礦工每月能開採出價值5000美元甚至更多的黃金，相當於一名高管的收入。

哥倫比亞黃金礦場。（視覺中國）

這已非紫金礦業首次遇到襲擊，據紫金礦業官網聲明，哥倫比亞當地時間2023年5月17日下午，紫金礦業控股子公司大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司（以下簡稱「大陸黃金」）旗下武里蒂卡金礦遭遇爆炸恐怖襲擊。受襲擊事件影響，武里蒂卡金礦地下採掘工作短時期內可能有一定影響。

報道介紹，紫金礦業持有大陸黃金69.276%股份。截至2022年底，大陸黃金總資產為81.62億元，年度實現營業收入29.95億元、凈利潤2.11億元，分別占紫金礦業2022年度總資產的2.67%、營業收入的1.11%和凈利潤的0.85%。

另外，紫金礦業向世界銀行下屬的國際投資爭端解決中心提起了一項4.3億美元的訴訟，指控哥倫比亞當局玩忽職守。紫金礦業估計，非法礦工控制了該公司在武里蒂卡周邊山區60%以上的礦道，在海灣幫和非法礦工占領的地區，該公司不得不放棄了大約40噸黃金礦床。

哥倫比亞黃金礦場。（視覺中國）

哥倫比亞國防部副部長Daniela Gomez表示，哥倫比亞沒有能力將這些非法礦工從「地下戰場」中清除出去。她表示，政府希望避免可能危及平民的暴力沖突，所以「該公司提出的要求是不現實的。」她認為，紫金礦業在收購該金礦業務時「知道存在非法採礦活動」。

目前，該金礦中最豐富、最深的部份仍掌握在公司手中。紫金礦業在那里和在加工中心大約有4500名工人。該公司每天開採約4000噸巖石，平均出產53磅黃金。