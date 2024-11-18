聖誕快遞壓力爆表　中國至歐美貨運需求飆升

隨著「黑色星期五」和聖誕購物季即將到來，對中國低價商品的需求激增，國際航空貨運市場迎來新一輪競爭潮。英國媒體報道指出，航空貨運公司爭相增加從中國出發的航班，導致亞洲至美國的貨運價格在10月份同比上漲49%，達到每公斤5.46美元，亞洲至歐洲的運費亦上漲25%。



內媒《觀察者網》報道，近來受旅遊市場疲弱影響，不少航空公司削減了中國航班，但如今為把握旺季需求回升的商機，許多航空運營商紛紛調整航線。加上全球紅海航運中斷，進一步推高了空運需求，令快速配送市場在聖誕節前已趨緊張。

中國電子商務平台在西方市場的表現亦助長了此輪運費飆升潮。不少中國商品因享有進口關稅豁免，直接空運至消費者手中。然而，美國與歐盟近期正考慮調整免稅政策。白宮已提議限制部分商品的免稅範圍，歐盟則在討論取消150歐元的免稅門檻。儘管如此，貨物需求依然高企。

圖為2024年3月7日，漢莎航空（Lufthansa ）飛機停在德國法蘭克福機場。（REUTERS/ Kai Pfaffenbach/ File Photo）

報道指出，航空公司正積極投入資源應對需求增長。例如法航荷航集團旗下的馬丁航空時隔九年重返中國航線，並新開香港至阿姆斯特丹航班。國泰航空貨運部門表示，今年是中國電子商務增長的重要年份，公司已投資增加運力，更多貨機將於2027年交付。

DHL和UPS等快遞巨頭亦加入競爭。DHL已新增8架波音777貨機，而UPS則計劃第四季增加200班亞洲至歐美航班。貨運代理商如丹麥DSV甚至包租波音777進行亞洲與美國間的往返服務，以緩解運力壓力。

儘管美國新當選總統特朗普威脅對中國進口商品實施更嚴格的政策，但航空貨運市場對於聖誕購物季的需求仍顯強勁。阿特拉斯航空首席執行官預測，電子商務的快速增長將令未來幾年貨運供應持續緊張。