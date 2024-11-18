薄熙來妻子谷開來被指藏匿上億畫作　美籍台商致信習近平求助

前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜即將迎娶台灣醫界名門許惠瑜，這場婚禮的光環背後，一場藝術品追討風波也悄然浮現。有台媒披露，美籍台商程家昌近日向國家主席習近平及國台辦主任宋濤提交陳情信，請求協助尋回寄放於薄熙來母親谷開來娘家的110幅汪亞塵名畫，該批作品價值高達上千萬美元。



台媒《風傳媒》18日報道，根據程家昌說法表示，1992年他應鄧小平內弟鄧墾的邀請，將收藏的汪亞塵大師作品在武漢白雲閣展覽，展出後應谷開來的要求，將畫作寄存在她的娘家北京東四大院。谷開來承諾，這些畫作將由其父親、開國少將谷景生寓所妥善保管，並可隨時再展出。然而，隨著薄熙來案爆發及谷開來入獄，畫作下落不明，成為無法追討的「沉沒財」。

汪亞塵是民國時期享譽中外的藝術家，以花鳥蟲魚見長，尤以金魚畫著稱，與徐悲鴻的馬、齊白石的蝦並列「三絕」。

薄熙來（中）與妻子谷開來（左）已雙雙入獄，兒子薄瓜瓜（右）身在美國，近日抵台籌備婚禮。（網上圖片）

報道寫道，程家昌與谷開來有深厚私交，不僅是生意合夥人，還是薄瓜瓜小時候在美國的監護人。1990年代，兩人合資成立「霍瑞斯投資顧問有限公司」，程家昌曾協助谷開來在北京、大連經商。谷開來本人更以其精明能幹的形象著稱，但最終因捲入2011年毒殺英商海伍德案，被判死刑緩期執行，後改為無期徒刑。程家昌多年來試圖聯繫谷開來，追查畫作下落，卻屢屢受阻。

報道指出，無法追回畫作的程家昌近日撰寫陳情信，分別寄給習近平與國台辦宋濤。他在信中表示，這批畫作不僅是個人珍藏，更是中華文化的寶貴資產。他提議，若能尋回這些藝術珍品，他願意以巡迴展覽或捐贈的形式，成為傳遞中華文化載體，更能促進兩岸文化交流合作的「公共財」。

根據程家昌提供的資料，谷開來的母親范承秀曾透露，這批畫作的存放地點只有谷開來本人清楚，但谷開來自2012年入獄以來，程家昌始終無法直接聯繫她。隨著薄瓜瓜低調赴台籌備婚禮，程家昌也希望薄家能對此事件提供更多線索，還原這批藝術品的真相。