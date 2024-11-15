薄瓜瓜拿英國護照赴台與台灣女友結婚　政府如臨大敵

中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，情定羅東博愛醫院創辦人許文政孫女。



據了解，薄瓜瓜持英國護照於13日凌晨搭機抵台，由於他身份特殊，台灣保安系統目前正嚴密監控中。

據悉，他將在新竹舉行婚宴。

中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜。（微博圖片）

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薄熙來之子薄瓜瓜國外留學期間，結識許文政孫女，2人愛情開始萌芽，並決定攜手邁入人生下一個階段。

據了解，薄瓜瓜12日凌晨0時許，持英國護照搭乘長榮航空從加拿大溫哥華出發赴台，13日清晨抵達台灣。

由於薄瓜瓜的身份敏感，此行也驚動台灣保安系統進行嚴密監控，要掌握是否有人藉此行接觸軍情界人士。

據悉，薄瓜瓜的婚宴地點就在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧。

新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧。（theonestyle.com）

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