薄瓜瓜拿英國護照赴台與台灣女友結婚 政府如臨大敵
撰文：ETtoday
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中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，情定羅東博愛醫院創辦人許文政孫女。
據了解，薄瓜瓜持英國護照於13日凌晨搭機抵台，由於他身份特殊，台灣保安系統目前正嚴密監控中。
據悉，他將在新竹舉行婚宴。
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薄熙來之子薄瓜瓜國外留學期間，結識許文政孫女，2人愛情開始萌芽，並決定攜手邁入人生下一個階段。
據了解，薄瓜瓜12日凌晨0時許，持英國護照搭乘長榮航空從加拿大溫哥華出發赴台，13日清晨抵達台灣。
由於薄瓜瓜的身份敏感，此行也驚動台灣保安系統進行嚴密監控，要掌握是否有人藉此行接觸軍情界人士。
據悉，薄瓜瓜的婚宴地點就在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧。
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