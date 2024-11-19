無差別殺人事件頻發　最高檢：要從重懲治　對危害校園安全零容忍

內地近期接連發生針對一般民眾及學生的無差別襲擊事件，引起社會不安。中國最高人民檢察院19日（周二）召開會議，最高檢黨組書記、檢察長應勇要求，從重從嚴從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護穩定，對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。



湖南常德學校門口發生撞人事件，大批學生跑回校園。（影片截圖）

湖南常德學校門口發生撞人事件，有學生受傷倒地。（影片截圖）

肇事者39歲男子黃某已被拘捕，網上流傳該男子被制伏時的情況。（微博）

應勇強調，要全面、準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持懲治犯罪與預防犯罪並舉、依法從嚴與依法從寬並重。「嚴」的這一手什麼時候都不能鬆，對重大惡性犯罪、極端犯罪、危害公共安全犯罪，必須態度堅決，堅決依法從重從嚴從快懲治，有力震懾犯罪。

應勇指，通過辦案防範化解風險、維護社會穩定，是檢察機關的重要任務和職責。嚴格依法辦案本身就是防範化解矛盾風險。要持續做實「高質效辦好每一個案件」，既要始終堅持嚴格依法、公正司法，不斷健全檢察權運行制約監督機制，確保檢察權嚴格公正規範行使，又要忠實履行法律監督職責，促進司法公正，維護公平正義，堅決防止因司法不規範、監督不到位等產生新的風險。

應勇還說，要在履職辦案中樹牢矛盾糾紛實質性化解理念，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，在檢察辦案全過程各環節推動矛盾糾紛法治化實質性化解，及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態，切實防止潛在隱患變成現實風險、現實風險變成現實危害。校園安全事關學生健康成長，事關社會和諧穩定。對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」，協同相關部門做好校園周邊風險排查防控，全力維護校園及學生安全。