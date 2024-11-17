江蘇無差別斬人多段影片流出　學生遭追刺倒地　兇手操場被制伏

江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院16日（周六）晚上發生無差別斬人案，警方通報證實該持刀傷人案件造成8人死亡、17人受傷，21歲疑犯被當場拘捕。更多現場影片及照片流出，其中有影片顯示疑犯當街追斬同學及疑犯被制伏的情況。



疑犯當街追斬同學影片：

兇手走近鏡頭，可以清楚看到他手上持有利刃。（影片截圖）

兇手走近鏡頭，可以清楚看到他手上持有利刃。（影片截圖）

一名男子懷疑遭兇手刺中，一度倒地，但幸而成功起身逃走。（影片截圖）

一名男子懷疑遭兇手刺中，一度倒地，但幸而成功起身逃走。（影片截圖）

一名男子懷疑遭兇手刺中，一度倒地，但幸而成功起身逃走。（影片截圖）

一段拍攝者距離行兇者只有不到十米距離的網傳影片顯示，事發時街上有行人慌亂逃跑，一名男子懷疑遭兇手刺中，一度倒地，但幸而成功起身逃走。其後兇手走近鏡頭，可以清楚看到他手上持有利刃。

疑犯被制伏影片：

疑犯疑似用一件手持物體抵近頸部，一名人員隨即撲上，其餘人員上前協助將疑犯制伏。（影片截圖）

疑犯疑似用一件手持物體抵近頸部，一名人員隨即撲上，其餘人員上前協助將疑犯制伏。（影片截圖）

另一段網傳影片則顯示疑犯被制伏的情況，可見當時疑犯在一個疑似操場位置，遭多人包圍。疑犯當時並未有太大反應，疑似手持一件物體抵近頸部，一名人員隨即撲上，其餘人員上前協助將疑犯制伏。

警察手持盾牌進入校園影片：

學生用宿舍房間書枱堵住大門。（網絡圖片）

此外，網上流傳影片及照片顯示，校園內包括室內或室外不同區域，都有受害者受傷倒下。有警車和救護車趕抵校園外，警察手持盾牌進入。

有到場人員在處理傷者期間，更大喊詢問附近有無懂急救的人員，以協助受傷的人員，同時要求學生把門關上。此外，更有學生甚至用宿舍房間書枱堵住大門。

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場有多輛救護車及警車。（網絡圖片）

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警方通報指，經初步調查，21歲男疑犯徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。

通報指，目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

網傳影片及照片顯示，多人受傷後躺在地上，部分人衣服染血，地上也有血漬。有網民表示，「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去。」網傳消息又指兇手躲在草叢裏捅人。

疑似遺書傳出

內地網上也傳出疑犯留下的遺書稱，他每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，此外學校還以他考試沒過為由而不給他發畢業證書，他聲稱「大部分人考試基本全是作弊」。遺書聲稱「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。