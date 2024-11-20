酒店偷拍已成產業鏈　裝攝像頭佣金達1萬　付費可看直播、私密片

內地酒店、民宿近年來多次被爆偷拍，且次數似乎未有減少，令不少人質疑為何相關事件屢禁不止？事實上，攝像頭偷拍的背後已是一條集「生產、銷售、安裝、盜攝、交易」於一體的完整黑色產業鏈，有人藉機牟取非法利益，以幾百元（人民幣，下同）出售萬部偷拍影片，當中還包括直播和錄影兩種形式。



產品的介紹明確標注「請勿做違法用途」警示語。（新京報）

據《新京報》報道，作為黑色產業鏈的源頭，獲取一台微型/針孔攝像頭並非難事。在一些電商平台、社交軟件上搜尋「針孔攝像頭」、「偷拍」等詞條，會被直接屏蔽。然而，搜尋其他更隱晦的關鍵詞如「膠囊」、「真空無線攝像頭」、「微型探頭」等，仍會發現相關產品的鏈接。

上述產品的介紹明確標注「請勿做違法用途」警示語，但同時以「安裝不顯眼」、「找得到，我吃掉」、「超清錄像、看清人臉、超長待機」、「無燈錄像、不閃光」、「短薄、瞅不著」等宣傳語進行暗示，且注明「保密發貨」，價格在幾百元到過千元不等。

近年來被爆出的酒店偷拍案件中，不法分子將微型攝像頭偽裝成插座、路由器、紙盒、充電器、鐘表等不易被發現的日常生活物品，進行偷拍、偷錄。（新京報）

事實上，公安部、原國家工商總局、原國家質檢總局於2014年底聯合發布的《禁止非法生產銷售使用竊聽竊照專用器材和「偽基站」設備的規定》明確，以偽裝或者隱蔽方式使用，經公安機關依法進行技術檢測後作出認定性結論，具有無線發射功能的照相、攝像器材；微型針孔式攝像裝置以及使用微型針孔式攝像裝置的照相、攝像器材等幾類情形之一的，即為竊照專用器材。

不過，近年來被爆出的酒店偷拍案件中，不法分子將微型攝像頭偽裝成插座、路由器、紙盒、充電器、鐘表等不易被發現的日常生活物品，進行偷拍、偷錄。

安裝的佣金介乎8000元至上萬元不等。（新京報）

有了攝像頭的下一步就是安裝。報道指，不少加密的社交軟件群組中，都在高價招募攝像頭的安裝工，而這些群組的名稱都含有「偷拍」、「酒店」、「針孔」、「安裝」等關鍵詞。

有群主介紹，安裝工需先支付攝像頭押金以獲取群主郵寄的偷拍攝像頭。到酒店安裝時，會有專人進行指導並調試。安裝完成後，群主退回押金，報銷酒店房費，並付給安裝工一筆佣金，安裝的佣金介乎8000元至上萬元不等。選擇偷拍的酒店通常入住率較高或位於大學城附近，「這樣可以拍攝到更多私密影片。」

每個「台」對應一個酒店房間內的攝像頭。（新京報）

多張照片顯示，只有綠豆大小的插電式攝像頭，由排線連接電路板。攝像頭電源線與酒店房間電源相連，插入房卡通電後，攝像頭開啟錄影，錄製時不會發光。一些偷拍攝像頭還可以連接鋰電池或移動電源，操作更簡單。「放在房間的排風口、空調軟管、天花板燈帶等隱蔽處附近，一塊電池能拍一兩個月。」據了解，充電式攝像頭也多被裝進抽紙盒、驅蚊燈等常見日用品的內部，成為與房間陳設「融為一體」的偷拍設備。

安裝攝像頭只是第一步。相關群組的群主稱，會將調試好的攝像頭標注名稱後進行分類，再打包賣「台」牟利。每個「台」對應一個酒店房間內的攝像頭。每新增一個「台」，意味又一枚攝像頭被偷裝進酒店房間開始運行。在賣「台」過程中，賣家通常會從偷錄的影片中截取一些「精彩」畫面，並打上「完美視角、真實刺激、高清有聲」等吸睛標簽，招攬買家。

5個「台」580元、6個「台」680元，這些「台」根本不愁賣。（新京報）

即使5個「台」580元、6個「台」680元，但這些「台」根本不愁賣。購買「台」後便可在名為「TP-LINK物聯」的APP中，看到酒店房間內的實時畫面。不僅如此，還能查看該房間7天內被攝像頭偷拍的全部影片。報道稱，這些影片被隨機切分為10多秒鐘至幾分鐘不等的片段存儲在雲端，其中一個房間的雲端存儲顯示，「今日新增271段錄像」。

更有賣家介紹，自己做這行已經2年多，手中有上百個直播「台」，還有一個3萬多人的客戶群，還有一個3萬多人的客戶群組。「售出後24小時內不滿意包換台，如果攝像頭被人拆除、發生異常掉線等問題，可以補台。」

除了出售直播權限，被酒店攝像頭捕捉並上傳雲端存儲的偷拍影片也會被賣家保存，通過剪輯、整合，作為付費內容放在VIP群組售賣，進行二次牟利。（新京報）

除了出售直播權限，被酒店攝像頭捕捉並上傳雲端存儲的偷拍影片也會被賣家保存，通過剪輯、整合，作為付費內容放在VIP群組售賣，進行二次牟利，大量付費群組也應運而生。

有相關群組就不斷在群組中發布廣告，讓群員付費進VIP群組，「每天更新、錄播回放」。為吸引群組成員，群主還不時發布偷拍住客的私密截圖，配以「新流出、極品」、「禿頂大叔、鄰居少婦」、「醉酒女子」等簡介。繳費158元便能觀看過往酒店攝像頭拍攝到的「精彩」畫面，定期進行更新。報道指，相關VIP群組已有819人，合共有2000多條偷拍影片可以觀看，均是酒店住客的私密影片，而這些影片至少來自100個安裝在不同酒店房間的針孔攝像頭。