河南醫院更衣室天花板藏攝像頭　女護士慘遭正面偷拍怒報警

綜合內媒報道，近日，河南一家醫院被網絡博主爆料藏有針孔攝像頭，被偷拍的女護士立即報警。警方調查發現，該攝像頭的安裝手法極其專業。目前，安裝攝像頭的疑犯已被行政拘留。



博主接到的線索投稿。（受訪者供圖/封面新聞）

據《封面新聞》報道，博主「影子不會說謊」表示，其團隊在今年10月接到線索稱「醫院的休息室存在針孔攝像頭」，隨後他們前往涉事醫院河南安陽婦幼保健院，找到被偷拍的女護士並報警。據悉，攝像頭位於位於醫院二樓乳腺門診層，為乳腺治療室旁的一處更衣室。

發現偷拍攝像頭的房間。（封面新聞/受訪者供圖）

藏於天花板內的偷拍攝像頭。（封面新聞/受訪者供圖）

警方到場後，在天花板內發現了偷拍的攝像頭。該名博主表示攝像頭「藏得非常深」，從外表看像一塊充電器，旁邊有一塊據警方表示是固定位置的鐵板。博主介紹，該偷拍裝置使用獨立電源，可以24小時不間斷錄像，安裝手法非常專業。

11月9日晚，安陽市婦幼保健院發佈情況通報：院方及時報警，警方當天即抓獲違法行為人，並對其採取行政拘留。院方對全院進行排查，未發現其他監視監聽裝置。