波羅的海2電纜突遭切斷　中國商船被懷疑　外交部：不了解情況

波羅的海兩條海底光纖通訊電纜遭到切斷，中國商船「伊鵬3號」（YiPeng 3）更被列為可疑對象。周三（20日），中國外交部發言人林劍回應指「不了解有關情況」，並指中方一貫要求中國船隻嚴格遵守相關法規，並高度重視保護海底基礎設施安全。



近日，一條連接瑞典與立陶宛，以及一條連接芬蘭與德國的海底電纜突然被切斷。經調查，兩條光纖通訊電纜被切斷的時間點前後，在中國註冊、從俄羅斯烏斯盧加港（Ust-Luga）駛往埃及塞得港（Port Said）的「伊鵬3號」皆正好經過事發海域。

據報道，「伊鵬3號」為寧波伊鵬海運有限公司旗下的散裝貨船，登記地址是浙江省寧波市鎮海區，成立於2016年8月16日，法定代表人為陳建軍。公司註冊資本僅2000萬元人民幣，名下只有2艘船，包括「伊鵬3號」。

對於事件，德國、瑞典、芬蘭和立陶宛政府均表示極度關切，且不排除為蓄意破壞之舉。知情人士表示，瑞典更針對兩起事件展開調查，並正在研究「伊鵬3號」可能涉及的角色。該國官員指出，瑞典警方將與海岸防衛隊和武裝部隊合作，調查該商船動向。

兩條光纖通訊電纜被切斷的時間點前後，「伊鵬3號」皆正好經過事發海域。（閉路電視畫面）

德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）則稱，短短24小時內有兩條電纜遭切斷，恐是遭人蓄意破壞，且可能是混合戰（hybrid warfare）手段；還表示沒人相信這些電纜被切斷是意外。

周三下午，中國外交部舉行記者會，會上，發言人林劍就事件回應指「我不了解有關情況」，之後表示中方一貫全面履行船旗國義務，並要求中國的船隻嚴格遵守相關的法律法規。中方也高度重視保護海底基礎設施的安全，與國際社會一道，極積推進海底電纜等全球訊息基礎設施的建設和保護工作。

值得一提的是，2023年10月，芬蘭與愛沙尼亞之間一條重要的波羅的海天然氣管線亦受損，當時一艘懸掛香港區旗的貨櫃船「NewnewPolar Bear」被指與事件有關。2024年8月，即事隔10個月，中國承認是該船隻損壞天然氣管道，但強調是意外事故，是受強風暴影響而導致的。至於註冊船東則為中國公司新新海運（NewNew Shipping Line）。