蔡英文接見波羅的海三國議員：走過威權了解民主得來不易

近期台灣在立陶宛設立代表處，引起中國不滿，宣布降級與立外交關係，引發關注。



波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞）國會議員訪問團周一（29日）抵達台灣訪問，獲總統蔡英文接見。蔡英文在致辭中呼籲捍衛共同價值，表示台灣和波羅的海三國都走過威權統治、爭取自由的道路，也都深刻了解民主得來不易。



此次「波羅的海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團」共有10人，當中包括立陶宛6名國會議員。

蔡英文在致辭中表示，台灣和波羅的海三國走過威權，了解民主得來不易。（中央社）

蔡英文表示，這是波羅的海三國國會第一次共同組團訪問台灣，她也非常期待對方分享波羅的海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。當前全球面對威權主義的擴張，以及假訊息的威脅，台灣願意與歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享的價值，確保民主自由的生活方式。

蔡英文感謝立陶宛在今年疫情嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神，也期盼與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有合作交流。

代表訪問團致詞的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基思（Matas Maldeikis）表示，台灣在複雜地緣政治取得平衡，同時發展經濟與強化民主。他強調此行是為展現團結，立陶宛政府友台政策在社會獲得廣大民意的支持，目標是保護自由及以規則為基礎的國際秩序。

他稱，立陶宛與台灣共享民主法治與人權等價值，相信未來有很多發展經濟與文化相關合作機會；又指立陶宛將在台灣設立代表處，將促進台灣與立陶宛的夥伴關係，以及整個歐盟與台灣更進一步發展友好關係。

據中央社報道，此次訪團將出席12月2至3日由台灣立法院等單位舉辦的「2021年開放國會論壇」。