2024年亨利護照指數：新加坡排第一 內地免簽國增加 台灣減少
撰文：陳進安
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國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），由新加坡奪下第一。兩岸三地方面，內地護照免簽國增加5個，台灣護照免簽國減少4個，香港特區護照則維持171個免簽國。
根據11月7日更新的2024年「亨利護照指數」，新加坡護照可享高達195個免簽國（Visa-free destinations），取代日本成為榜首。排名第二的則有7個國家，為芬蘭、法國、德國、意大利、日本、韓國、西班牙，皆享192個免簽國。
兩岸三地方面，內地護照免簽國增加5個，由80個增至85個，排名由66名升至60名。台灣護照免簽國減少4個，由145個減至141個，但因應榜單其他變動，排名反而微升一位至34名。至於香港特區護照則維持171個免簽國，排名微升一位至18名。
另外，澳門特區護照免簽國由144個微增至145個，排名由36名升至33名，反超台灣。
據官網介紹，亨利護照指數擁有跨越19年的歷史數據，是唯一基於國際航空運輸協會（IATA）獨家數據的同類指數。該指數包括199種不同的護照和227個不同的旅行目的地。