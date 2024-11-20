2024年亨利護照指數：新加坡排第一　內地免簽國增加　台灣減少

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），由新加坡奪下第一。兩岸三地方面，內地護照免簽國增加5個，台灣護照免簽國減少4個，香港特區護照則維持171個免簽國。



根據11月7日更新的2024年「亨利護照指數」，新加坡護照可享高達195個免簽國（Visa-free destinations），取代日本成為榜首。排名第二的則有7個國家，為芬蘭、法國、德國、意大利、日本、韓國、西班牙，皆享192個免簽國。

兩岸三地方面，內地護照免簽國增加5個，由80個增至85個，排名由66名升至60名。台灣護照免簽國減少4個，由145個減至141個，但因應榜單其他變動，排名反而微升一位至34名。至於香港特區護照則維持171個免簽國，排名微升一位至18名。

內地護照免簽國有所增加。（資料圖片）

台灣護照免簽國略有減少。

香港特區護照維持171個免簽國，排名微升一位至18名，屬兩岸三地排名最高。

另外，澳門特區護照免簽國由144個微增至145個，排名由36名升至33名，反超台灣。

據官網介紹，亨利護照指數擁有跨越19年的歷史數據，是唯一基於國際航空運輸協會（IATA）獨家數據的同類指數。該指數包括199種不同的護照和227個不同的旅行目的地。