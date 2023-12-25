多名台僑持台護照入境古巴遭拒　官員 ：中國不承認台灣是國家

台媒中央社及華視等報道，一名加拿大台僑聲稱，23日一家5口持合法簽證前往古巴旅遊，古巴機場境管官員看到他們拿台灣護照，以「中國不承認台灣是國家」為由，當場扣押護照，並在隔天將5人原機遣返回加拿大；此外另外一名台灣女生近日同樣以持台灣護照為由，遭古巴方面拒絕入境。台灣政府表示，已指示駐哥倫比亞代表處進行調查。



有加拿大台僑聲稱，一家5口持合法簽證前往古巴旅遊，古巴機場境管官員看到他們拿台灣護照，以「中國不承認台灣是國家」為由，當場扣押護照，並在隔天將5人原機遣返回加拿大。（資料圖片）

台媒報道指，一名顏姓男子表示，他全家5口目前住在加拿大，全家5口都持有「楓葉卡」（加拿大永久居民卡），當地時間23日飛抵古巴首都夏灣拿的國際機場，不料在機場通關時，他太太和1名小孩順利過關，其他3人卻遭攔下。

顏先生稱，古巴邊境管制官員向他表示，因古巴承認一個中國原則，因此不承認台灣護照，要將5人原機遣返；他向對方大聲爭辯指，今年5月、7月，也有台灣朋友持台灣護照入境，但古巴官員僅稱「這是新政策」、「台灣現在跟中國關係不好了」。

顏先生稱，他和家人的護照遭當場扣押，在離境候機室等了10個多小時，其後搭乘原班機返回加拿大。

此外，台灣女生Molly表示，她在12月21日入境古巴時同樣在過關時遭攔下來，海關人員聲稱不接受台灣的護照，對方稱「今天開始他們有這個新規定」。

台灣政府表示，已指示駐哥倫比亞代表處進行調查，又指依據古巴政府規定，民眾持有效期超過6個月的台灣護照及購買觀光卡者，即可入境；呼籲台灣民眾在古巴政府相關資訊仍未明朗前，暫緩前往古巴。