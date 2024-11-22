北上廣深均宣布：取消普通住宅和非普通住宅標準

財政部等三部門近日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，明確了與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策。近日，上海、北京、深圳、廣州四地先後宣布取消普通住宅和非普通住宅標準。



11月18日，北京市住房和城鄉建設委員會、北京市財政局、北京市稅務局等三部門聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，指自12月1日起，取消普通住房和非普通住房標準，加大住房交易稅收優惠力度。

同日，上海市住建委發布關於取消普通住房標準有關事項的通知，明確取消普通住房和非普通住房標準；明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項。通知自2024年12月1日起施行。

廣東方面，11月19日，深圳市住房和建設局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局等三部門聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準，並對相關徵稅問題予以明確。

11月22日，廣州市住房和城鄉建設局、廣州市財政局國家稅務總局、廣州市稅務局發布通知，經市人民政府同意，取消廣州市普通住宅和非普通住宅標準，自2024年12月1日起施行。原《廣州市國土房管局 廣州市財政局 廣州市地方稅務局關於我市享受優惠政策普通住房標準的通知》（穗國房字〔2005〕375號）同時廢止。