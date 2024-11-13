精神障礙女月薪4千貸款1400萬買樓惹議　發展商：不存在「0首付」

近日，河南鄭州市一名女子因以每月僅4000元（人民幣．下同）的收入，卻貸款購買總價約1700萬元的兩套房產，引發廣泛關注。該女子自稱患有雙相情感障礙，並表示約300萬元的首期是向發展商借的，銀行貸款約1400萬元，每月需還款7萬元，後來因無法承擔而感到困難。



根據河南電視台的報道，市民孫女士在2024年3月和4月期間到鄭州未來·天奕小區看房，最終在銷售人員的勸說下，購買了該小區兩套價位分別為960多萬元和730多萬元的房產。孫女士的母親也表示，女兒的精神障礙使她在發病時容易衝動消費，並希望購房合約能夠作廢。

房價超過960萬元。（極目新聞）

此事件引發網友熱議，許多人質疑月薪僅4000元的孫女士是如何獲得1400萬元的銀行貸款。此外，也有言論懷疑購房者是在房價下跌後，尋求反悔的理由。

公開資料顯示，未來·天奕小區位於金水區，近期成交額超過1.2億元。該樓盤的開發商河南山頂金冠置業有限公司對此事件表示正在處理，但拒絕接受進一步的採訪。

售樓處工作人員則指出，該樓盤的價格在每平方米3.3萬元至3.9萬元之間，並強調不存在「0首付」購房行為。鄭州市住房保障和房地產管理局也表示將向相關科室反饋此事，並重申對違規首付融資的嚴禁，提醒市民此類購房合同可能存在法律風險。