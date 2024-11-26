新皇崗口岸最快明年底落成　採用「合作查驗」料5分鐘極速過關

2019年6月，皇崗口岸正式啟動重建工作。入境處日前表示，新皇崗口岸最快明年底落成，將採用「合作查驗、一次放行」模式，雙方的自助通道及櫃枱將設於兩地口岸邊界線，旅客只需排一次隊便可完成兩地的出入境手續，有機會成為港深之間旅客過關最快的口岸。



新皇崗口岸效果圖。（深圳衛視）

據此前報道，新皇崗口岸聯檢大樓項目總佔地面積8.75萬平方米，總建築面積約68.97萬平方米，預計竣工使用後，通關時間將由原來的20分鐘縮短至5分鐘，並與深圳地鐵7號線及香港地鐵北環支線等5條軌道線路相連。

新皇崗口岸設計的通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可以提升至每日約30萬人次，跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1.5萬架次。

新皇崗口岸「垂直疊放」的高效通關規劃布局。（深圳衛視）

另外，入境處副處長戴志源表示，「e-道」投入使用至今20年，目前已增至756條，推出以來累積使用人次超過24億。入境處2021年推出「非觸式e-道」服務，香港居民過關全程僅需7秒，相對於傳統「e-道」快13%。截至今年10月，登記使用「非觸式e-道」人數約500萬人，累計使用人次接近1.3億，佔「e-道」使用率逾7成。

皇崗口岸是全國首個、深港之間唯一一個客貨運渠道均實行24小時通關的陸路口岸，自1991年8月開放旅檢功能以來，已運行33年。