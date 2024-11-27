賴清德面向高中生推「和平三選項」　國台辦批：行可恥、心可誅

國台辦今（27）日舉行例行新聞發佈會，針對賴清德近期關於美台關係和兩岸和平的相關言論，發言人陳斌華予以嚴厲批評。



針對福建東南衛視記者提問「賴清德稱特朗普當選總統後提名的重要內閣成員，包括擬任國務卿的魯比奧，都與台灣有深厚關係，支持民主台灣，並稱『台美關係史上最好』」一事，陳斌華回應，「哪些人在新一屆美國政府擔任什麼職務，都改變不了台灣是中國一部分的地位。賴清德當局一味『倚美謀獨』，難逃成為『棄子』的悲慘下場。」

此外，賴清德日前出席一場論壇與高中生對話，在回應提問時拋出3項「邁向和平之路」解方：一是簽訂和平協議；二是接受九二共識與一中原則；三是堅持台灣主權和民主陣營站在一起，並反問學生支持哪一項。在場學生們幾乎都舉手贊成第3項。賴清德隨即強調，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

對此，中央廣播電視總台記者提問「賴清德在青年活動中向與會高中生提出『和平三選項』，否定兩岸簽署和平協議和九二共識，再次鼓噪兩岸互不隸屬，並聲稱堅持主權與民主陣營站在一起是其和平之路」一事，陳斌華表示，「面對未成年學生，賴清德以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受其台獨分裂主張，意圖讓無辜青年成為台獨犧牲品，其行可恥，其心可誅。」

陳斌華重申，台獨與台海和平水火不容，台獨分裂勢力及其謀獨挑釁是台海和平穩定的最大威脅，並強調賴清德所謂的和平之路，是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打著和平幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵凶戰危的自絕之路。希望廣大台灣同胞特別是台灣青年認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，把命運牢牢掌握在自己手中，堅決反對其謀獨挑釁，讓台灣轉危為安，走上可長可久的和平之路。