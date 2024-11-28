中國軍方反腐持續　中共中央軍委委員苗華落馬

近日，英國《金融時報》引述美國知情人士報道指，中國國防部長董軍因涉貪被調查，不過中國外交部已回應是「捕風捉影」。另一方面，此前海外已盛傳中共軍方高層另有人被查，其中被傳最多的，是中共中央軍委委員苗華。



周四（28日），外媒引述中國官方報道，苗華已被免職，並涉嫌嚴重違紀。這是中國軍隊全面打擊腐敗行動中最新落馬的高級官員。



綜合法新社、美聯社報道，中國國防部發言人吳謙在記者會上表示，官方決定對苗華停職，等待調查。不過吳沒有提供更多針對苗華的指控的細節。

苗華是中共中央軍委委員。（中國軍網）

中國軍中持續進行反腐行動，甚至觸及卸任的2名軍委副主席郭伯雄、徐才厚。近一、兩年來，反腐行動再趨升高，火箭軍成為重點打擊對象，也導致前國防部長李尚福在任內落馬被查，而李尚福的前任魏鳳和也在卸任數年後被查。

報道指，董軍一直未能兼任中共中央軍委委員及國家軍委委員，但依慣例，國防部長通常在軍委委員中排名第四，位居軍委主席及兩名副主席之後，因此一直受到外界揣測。故有評論認為，董軍出任國防部長可能僅屬過渡性質。而一旦董軍被查的消息屬實，中國將出現連續3任國防部長接連落馬的情況，十分罕見。

11月中旬起，海外中文網絡便盛傳，中共中央軍委排名第五（在李尚福落馬前排名第六）的苗華早前被中央軍委的軍紀委帶走調查。隨著董軍被查的消息，不少人將董軍和苗華拿來對比，引發熱議。

董軍也傳出被查，但外交部表示「只是捕風捉影」。（資料圖片）

而在國防部官網上，董軍自2023年12月接任部長至今的官方報道並未被撤下。以往國防部長由於也兼任中共中央軍委委員，因此其相片是列在軍委委員中，並不會被單獨列出。

11月27日，中國外交部發言人毛寧在回應有關董軍因腐敗接受調查的報道的問題時表示，這「只是捕風捉影」。據了解，董軍11月22日有公開露面，與老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫在萬象會面。通倫請董軍轉達對中共中央總書記、國家主席習近平的誠摯問候和美好祝願。他表示，老中友好牢不可破，兩軍要繼續加強戰略溝通，不斷深化各領域務實合作。