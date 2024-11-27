英媒：中國國防部長董軍涉貪受查　連續3任防長捲貪腐醜聞

據英國媒體報道，中國國防部長董軍正就解放軍高層貪腐案接受調查。



報道稱，美國前任及現任官員透露，董軍涉嫌貪腐正接受內部調查，是連續第3位捲入貪腐醜聞的國防部長。

董軍2024年6月2日出席新加坡舉行的香格里拉對話（X@IISS_org）

2023年12月，董軍接替因腐敗遭免職的前防長李尚福，李尚福僅上任7個月就被解職。此前，已卸任退休的前防長魏鳳和也因腐敗問題受查。

美國官員指出，目前尚不清楚董軍面臨何種貪腐指控。中國駐華盛頓大使館拒絕置評。

董軍五天前公開露面 與老撾國家主席通倫會面

據了解，董軍11月22日有公開露面，前往老撾與人民革命黨中央總書記、國家主席通倫在萬象會見。通倫請董軍轉達對中共中央總書記、國家主席習近平的誠摯問候和美好祝願。他表示，老中友好牢不可破，兩軍要繼續加強戰略溝通，不斷深化各領域務實合作。

同日，董軍與老撾副總理兼國防部長占沙蒙舉行會談，並參訪老軍103醫院。