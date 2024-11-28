富途被炒魷員工在香港深圳舉牌維權　富途回應：不涉及香港子公司

富途集團（FUTU）上周證實裁員5%，傳有被炒魷員工不滿意離職賠償。11月28日，《香港01》接獲報料指富途集團位於深圳科興科學園的辦公室有被炒魷的員工身著「富途證券 血腥裁員」的白底紅字T-shirt舉牌抗議，更有部分員工到富途集團位於香港金鐘的辦公室抗議。



記者就此事詢問富途集團，官方回應稱，早前富途集團進行的組織架構重整不涉及香港子公司，富途集團營運不受影響，並指處理流程中嚴格遵守當地法律法規，高度重視當事人的需求，並已安排溝通渠道。



富途於深圳科興科學園辦公室有被炒魷員工舉牌抗議。（香港01讀者提供）

香港金鐘都有富途員工響應抗議活動。（香港01讀者提供）

富途裁員5% 前員工指：被炒魷員工不滿賠償

據此前報道，上周開始有內地網民報料指，富途控股年底裁員40%到60%，更指裁員來得很突然，「聊完立馬下線，卷鋪蓋走人；沒有交接、過渡期，問就是戰略方向調整；n+1，無年終無13薪無服務獎金」，消息登上內地職場社區脈脈的熱榜第一。

富途官方此前回應指，大幅度裁員貼文涉及不屬實內容，稱公司為進一步拓展海外業務，進行了組織架構的調整以提升營運效率。在調整過程中既有新增職位，也有部份存量職位優化，涉及的人員流動在公司總人數佔比為5%左右，屬於公司正常的經營迭代。

富途前員工向《香港01》報料指，11月28日，被炒魷員工除了在深圳科興科學園抗議外，更到香港金鐘富途證券總行抗議。赴港抗議員工穿著英文版的同款白底紅字T-shirt，舉著寫有「員工權益冇保障，資金安全你點睇」、「非法辭退」、「分紅20億，不捨幾萬賠償」等白布抗議。

富途牛牛於深圳科興科學園辦公室有被炒魷員工舉牌抗議。（香港01讀者提供）

該前員工稱，被炒魷員工在深圳、香港兩地抗議主要是不滿離職的補償方案和對於公司突然在年底裁員的不滿，有員工則在網上批評「前腳才在對需求，後腳就被裁員」。富途集團的資訊互聯網、產品研發部門都有裁員情況。

針對今日（28日）有員工舉牌抗議一事，富途集團回應稱，此次重整，是集團為提升運營效率以及進一步拓展海外業務作出的決定集團在處理流程中嚴格遵守當地相關法律法規，同時亦高度重視當事人的需求，並已安排溝通渠道，以提供適當可行的協助。