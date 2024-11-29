北京首都機場查獲外籍男子人體藏毒　體內排出123粒可卡因毒丸

北京首都機場海關近日查獲一名入境外籍男子以人體藏毒方式走私毒品案件，繳獲123粒、淨重1580.44克的可卡因毒丸。案件更是近5年來，北京海關在旅檢渠道查獲的最大一宗人體藏毒走私案。



報道指，在對當日進境航班進行監管時，海關關員發現涉事外籍男性旅客在入境通關過程中未向海關申報任何貨物或物品，且形跡可疑、神情緊張，經進一步詢問和排查，海關關員初步判定其存在人體藏毒嫌疑。

調查過程中，疑犯從體內排出4粒被乳白色塑料膜和橡膠膜包裹的柱形物，初檢為可卡因。海關關員於是將其移交緝私部門，後者並被送往指定醫療機構做進一步檢查和監護排毒。隨後，疑犯又多次排出了藏在體內的毒丸，經專業機構檢測為高純度可卡因。

據了解，人體藏毒是毒品走私的一種常見手段，通常藏毒者會將毒品包裹成毒丸後吞服。然而，經塑料膜包裹的毒品在人體內被胃酸腐蝕，極有可能出現毒品滲出或破裂的情況，從而導致急性中毒，甚至死亡。而且，人體藏毒還會引發暴力、犯罪等一系列社會問題。海關提醒，《刑法》規定走私、販賣、運輸、製造毒品，不論數量，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。走私毒品一旦被發現，走私者將面臨法律的嚴懲，可能面臨長期監禁甚至死刑的刑罰。