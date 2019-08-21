【入戲太深】廣東毒販睇諜戰片學「反偵察」手段　藏毒地點花樣多

在廣東肇慶，為了提高反偵察能力，有販毒集團竟然用諜戰片的橋段來「指導」犯罪行動，用「隱蔽」的方式做毒品交易。

廣東肇慶販毒集團選擇隱蔽地點藏毒，再以微信發送示意圖給毒品買家交貨。（影片截圖）

據《澎湃新聞》報道，廣東肇慶四會警方經過調查得悉，城區內的一群涉毒人員經常聚在一起交流「吸毒心得」，但最近他們變本加厲開始做毒品買賣。而他們為了躲避警方嚴密監視，還組織一起觀看諜戰片，學習反偵察手段。

其中4名涉案的毒販決定採用「人貨分離」的方式交易。他們通過微信與吸毒買家聯繫，提前將毒品藏在路邊的廣告牌、路燈牌、排水管、花叢、廢棄不用的郵政信箱等不起眼的地方。這幾名毒販會把藏毒地點示意圖發給買家，並「圖文並茂」指出毒品藏匿的具體位置，以方便對方前去「取貨」，最後通過微信獲取毒資。

涉案的毒販為了預防意外發生，甚至在藏好毒之後還會在附近「看守」一段時間，等買家取貨成功後再離開。

肇慶民警檢視販毒集團的犯罪證據。（影片截圖）

報道稱，民警在掌握確鑿證據後迅速出擊，在某處的出租屋內將此販毒集團的4名涉案人當場拘捕，並在現場繳獲藏匿在煙盒、餅乾盒裏的毒品，以及一批吸毒工具。民警透露，這幫毒販平時沒有正當職業，靠販毒維生。

據悉，4名涉案毒販的主腦是陳某蘭，此前有過涉毒前科，但她卻採用了反復懷孕以及聲稱患有長期嚴重疾病的方式，以逃避法律懲處。陳某蘭再次被捕後，在警方審訊下承認合夥販賣毒品。而警方循線索追查，其後再拘捕了8名與陳某蘭犯罪團夥進行過交易的吸毒者。

民警稱，目前陳某蘭等4人因涉嫌販賣毒品罪被依法刑事拘留，另外被捕的8名吸毒者也被依法進行處理。

（澎湃新聞）