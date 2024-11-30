內媒：恒大財富被爆追繳員工佣金提成、高管工資

11月29日，據內媒報道，恒大部分在職、離職員工相繼收到通知，被要求在11月底之前配合完成收入退繳工作。據悉，此輪退繳主要針對恒大財富旗下理財產品過往的佣金收入或推薦提成，以及恒大集團總部和各地區公司高管此前收到的部分工資獎金，退繳款的收款帳戶為深圳公安的相關公證帳戶。



不過該追繳並非強制要求，追繳通知中表示，是否退回請個人根據案件涉及風險自行判斷。



內媒引述一位前恒大員工表示，「從上週開始，就陸續有恒大前同事接到電話，讓大家準備退佣金。」

恒大離職員工說明，根據追繳通知，所有恒大在職和離職人員被要求退還過去推薦理財產品的收益，恒大財富的投顧人員被要求退還當年銷售理財的佣金。此外，在2017年至2021年期間任職的恒大集團及各地區公司領導班子，包括各項目公司負責人，還要退還15%的工資獎金。

中國房地產企業恒大集團。（Bobby Yip/路透社）

退繳通知中還註明了具體的收款銀行戶名及帳號，並要求相關人員在匯款時備註部門及姓名，標明「某地、姓名、退款」等字樣，收款帳戶為深圳公安的相關公證帳戶。

另一位接近恒大相關方知情人士表示，由於每個人面臨的情況不一樣，有些員工自身買過恒大財富還沒兌付，有些已經兌付了，因此要求退傭退提成等行為目前來看屬於自願原則，可能也並沒有明確如果不退是否會有嚴厲的處罰措施。

中國恒大此前在2023年8月24日發佈的《內控評估及對前任審計師提出的某些問題檢討的主要結果》顯示，截至2021年12月31日及2022年12月31日，恒大財富未兌付本息分別為410億元、340億元（人民幣，下同）。

許家印曾承諾：我可以一無所有，但投資者不能一無所有

2021年9月8日，恒大財富未能按時兌付部分到期理財產品。2021年9月10日，許家印曾在恒大財富專題會上明確表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。

許家印曾強調，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計畫提早兌付。許家印當時公開承諾：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」

2021年9月恒大財富最初的兌付方案為，對於已到期部分，可選擇現金兌付方案：到期當月月底兌付10%，剩餘部分每3個月兌付10%。

對於到期或未到期要求提前兌付部分，可用實物資產抵扣：住宅7.2折、公寓5.4折、商舖與車位4.8折，每個月下旬開啟線上選房，包含認購日起到申請成功那天的收益。但前提是抵押價格不得低於當地備案價下限，否則以後者為準。

第三種兌付方式是沖抵購房尾款：9月12日24點前已認購任意恒大房子但尚未付清尾款的，可用理財額度抵扣本人或他人的購房尾款。

2021年12月31日，恒大財富在其官網公布新的投資產品的兌付方案調整公告，2023年8月31日，恒大財富微信公眾號發文稱，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排公司將另行公告。