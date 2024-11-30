與洗米華深度合作　山西前「首富」張新明被捕　涉非法開設賭場

11月初，風雲一時的山西前「首富」張新明及其幾名親屬被警方帶走調查，羈押在山西晉城、長治等地。據《經濟觀察報》報道，張新明涉嫌非法開設賭場罪，並與太陽城集團前主席周焯華（洗米華）案相關。



張新明涉嫌非法開設賭場罪。（網上圖片）

報道指，張新明有多張不同名字、不同出生年月、不同省份的身份證件。一個接近真實情況的版本是，他於1963年10月出生，為山西太原古交人河口鎮吾兒峁村人，小時家中比較貧苦。

張新明2014年接受內媒訪問時稱，自己是放羊出身，「從小家庭就貧困」，高中只讀了一年。此後，他「下過煤窯，拉過平車，當過修理工、裝卸工和泥瓦工。」

張新明稱，他在1986年進入武警學校，契機是「武警從地方上招納生產經營人才」。1993年，擔任內蒙古森林武警總隊綜合訓練基地主任，並兼任華北黃金實業集團董事長。張新明稱，後者是彼時武警系統的「三產企業」（從事第三產業的公司）。

張新明是山西前「首富」。（網上圖片）

張新明（右）。（網上圖片）

1998年7月25日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳下發《關於軍隊武警部隊政法機關不再從事經商活動的通知》稱，「中央最近決定，軍隊、武警部隊和政法機關不再從事經商活動。」張新明1999年離開武警系統。

退出武警系統前，張新明創辦了山西金業煤焦化集團有限公司（以下簡稱「金業集團」）。金業集團當前的法人為張新明之子張文揚，張文揚持股78%；張新明之兄張新躍持股20%。金業集團主營業務為煤炭開採、加工煤製品等，包括煉鋼鐵所需的焦煤。

2001年12月，中國加入世貿組織，鋼鐵等產品熱銷，焦煤價格也隨之一路飆漲。張新明的財富就此急劇增加。2004年，《新財富》中國內地富豪榜上，張新明家族位列第112名。2005年，張新明家族以10億元（人民幣，下同）列「胡潤能源富豪榜」第7位，山西省第1位。因此，他也被外界傳為「山西首富」。

不過，2010年，張新明因偽造護照、非法出境等事由被河南省公安部門通緝，並懸紅500元。張新明事後承認，「當時我名聲大，不想用自己的身份證去澳門等地。但用了兩次後，我覺得此事不合法，就交回去了。我沒有用這個身份證乾過任何違法的事情。後來，我主動去河南公安廳接受了處罰。」

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片）

為假證件一事，張新明還曾於與時任河南省人民政府副省長、公安廳廳長秦玉海交易，以解決此事。2014年9月，秦玉海因涉嫌嚴重違紀違法，被中央紀委調查。2016年11月，秦玉海以犯受賄罪，被法院判處有期徒刑十三年六個月。法院認定，秦玉海受賄金額約為2086萬元。

今年11月初，張新明再度案發，並與此前的「去澳門」有關。據知情人士介紹，張新明好賭，並且喜歡拉攏、組織其他內地富豪到澳門等地進行賭博。他還與洗米華進行了深度合作。

知情人士表示，早在十幾年前，張新明就與洗米華建立了較為密切的聯繫，幫助組織內地富豪到洗米華的賭場參賭。張新明還給了洗米華約5000萬元的資金，「當時張新明認為這5000萬元是入股賭場的，結果大概一年後，洗米華、給了他一張卡，裏面有6000萬元。但是這張卡只能用來消費，而且每天只能用5萬。」