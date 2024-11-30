中國新增9國試行免簽政策　日本據報考慮簡化中國公民簽證手續

中國免簽「朋友圈」再次擴容，自今日（30日）凌晨零時起對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策，並同步優化入境政策，包括上述九國在內的38個免簽國家持普通護照人員，免簽停留期限從15日延長至30日，並將交流訪問納入免簽入境事由。另一方面，據日媒報道，日本正考慮推進簡化中國公民赴日簽證手續。



上海浦東國際機場凌晨陸續迎來新一輪免簽政策實施後的首批入境旅客。該口岸首批享受免簽新政的旅客有日本籍旅客綿部良介，他乘坐9C6938航班從關西到浦東，在順利辦妥入境邊檢手續後，他向正在執勤的上海機場移民管理警察介紹稱，其公司和中國一家自動化機械製造企業達成合作意向，有了免簽政策，他來中國洽談合作變得更加方便。

乘坐D7330航班從馬來西亞吉隆坡到浦東的澳洲籍旅客Mandle Corin兄弟是建築設計專業的學生，他們表示，整體通關過程高效便捷，更開心的是移民管理警察介紹了最新來華免簽政策，讓他們有了新的旅遊計劃。由於免簽停留期限從15日延長至30日，他們打算在中國停留四周左右，有區別於上次來華的短期跟團遊，他們打算開啟江浙滬「深度遊」，更加細致透徹地了解中國傳統建築的魅力。

旅客為上海機場移民管理警察比讚。（澎湃新聞）

為進一步便利免簽入境人員，上海機場邊檢站提前制定方案，科學組織勤務，全力為新政保駕護航。加強與航司、口岸單位等職能部門溝通協作，做好免簽入境人員通關保障；增派百人外語志願服務隊民警24小時值守邊檢查驗現場，為出入境旅客提供多語種政策咨詢、暖心幫助等志願服務，提升外籍人員來華便利度。

百人外語志願服務隊民警為旅客提供幫助。（澎湃新聞）

據上海機場邊檢站介紹，隨著免簽政策紅利進一步釋放，從歐洲、日本等多地直飛上海的航班熱度大漲，預計後續利用免簽政策來華的外籍旅客會持續增多，該站將及時關注航班動態，全流程優化旅客通關體驗，吸引更多外籍人員來華商貿合作、旅遊觀光、交流訪問。

對於中國對日免簽，日本經濟團體聯合會會長表示十分歡迎，稱期待免簽為兩國商務往來注入活力。另一方面，據日本《讀賣新聞》報道，日本也正在考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。