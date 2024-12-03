中國汽車協會等集體發聲：美國晶片不再可靠安全　呼籲謹慎採購

12月2日，美國再公布對華出口管制措施，將140家中國企業列入實體清單，並限制對華出口新的24種晶片製造工具、3種軟件工具、新加坡和馬來西亞等國出產的晶片製造設備，以及HBM晶片（用於AI訓練等高級應用）。



今日（3日），中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會集體發布聲明，呼籲國內企業慎重採購美國晶片。



中國半導體協會聲明表示，美方的行為再一次破壞了全球半導體產業長期以來達成的公平、合理、無歧視的共識和WTO公平貿易的宗旨，違背了全球半導體企業共同遵循的世界半導體理事會（WSC）章程精神，傷害了全球半導體從業者團結協作的努力。美國政府隨意修改貿易規則給全球半導體產業鏈的安全穩定已經造成實質性損害。

聲明指出，美國出口管制措施不斷加碼，其反噬效應也在持續擴大，美國對華管制措施的隨意性對美國企業也造成了供應鏈中斷、運營成本上升等影響，影響了美國晶片產品的穩定供應，美國晶片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。並呼籲中國政府支持可靠半導體產品供應商的穩定發展。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

中國汽車工業協會聲明提到，美國的行為嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈的穩定，最終損害的是所有國家的利益。

同時亦強調，美國汽車晶片產品不再可靠、不再安全。為保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定，協會建議中國汽車企業謹慎採購美國晶片。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

此外，中國互聯網協會、中國通信企業協會等接連發聲，表示為確保國內產業鏈、供應鏈的安全穩定，呼籲國內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區的晶片企業合作，並積極使用內外資企業在華生產的晶片產品。