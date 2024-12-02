美國再推對華半導體出口管制　136中企列清單　北京斥：經濟脅迫

美國12月2日再公布對華半導體出口管制措施，中國商務部2日回應時，批評美方舉動是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。



中國商務部新聞發言人表示，中方注意到美方12月2日發布對華半導體出口管制措施，該措施進一步加嚴對半導體製造設備、存儲晶片等物項的對華出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

中方批評美國還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。

發言人稱，美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑，中方對此堅決反對。

限制出口多種工具與設備

據路透社報道，遭美方列入清單的中企包括北方華創、昇維旭（Swaysure Technology）、芯恩青島（SiEn Qingdao）等。

報道指，美方限制對華出口新的24種晶片製造工具、3種軟件工具、新加坡和馬來西亞等國出產的晶片製造設備，以及HBM晶片（用於AI訓練等高級應用）。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主張，新措施旨在阻止「中國推進其國內半導體製造系統，該系統將用於支持其軍事現代化」。