廣州補習社20員工趴地歡迎老闆　網民批人格侮辱：真正牛馬打工人

近期，廣州一間教育培訓機構傳出為迎接公司領導視察，要求20多名員工，男男女女趴地夾道歡迎，並喊出「歡迎黃總、不辱使命」等口號。影片在網絡引發輿論熱議，有網民批評這是對員工的人格侮辱，「論證了什麼叫做牛馬打工人」。不過當事公司表示，該影片可能是同行「惡搞」，影片中的公司和自己一點關係都沒有。



網民發影片稱，廣州簡單好教育科技啟銘分校為迎接領導，20多位老師趴在地上給領導宣誓高喊：「啟銘分校，歡迎黃總。啟銘分校，生死不辱使命，用更好的結果，歡迎黃總的到來。」趴地的老師中，甚至還有女生穿着裙子。從電梯口出來的領導則拿出手機拍照。

被歡迎的領導拍攝畫面。

12月2日，廣州簡單好教育科技公司負責人回應稱：「影片可能是同行惡搞，有關部門在今年五六月份就了解調查過了。我們公司和被拍的公司一點關系都沒有，現在已經在走注銷流程。」

該負責人表示，公司股東中確實有一人姓黃，不過黃先生並沒有參加這樣一場歡迎儀式。該負責人還稱，「一個認真經營的企業有什麽理由讓員工趴在地上迎接領導？那領導不是腦袋進水了？」

12月3日，內媒致電廣州市教育局官網，就是否為「同行惡搞」「拼接影片」等問題求證，工作人員回應稱，「影片的確之前就有，我們也在調查。」據天眼查12月3日最新顯示，該公司新增一則注銷備案公告，注銷原因為決議解散。

網民評論：



秦始皇來了也沒這陣仗啊！為了幾兩銀子不僅脫了長衫還裸奔了



又一次論證了什麼叫做牛馬打工人



冒昧問一下，這種一個月多少錢，每個月超過2w當我沒說



怎麼感覺像緬北傳銷



這是從泰王室進修回來的？



給奶奶拜年我都沒趴過，這單位領導應該勝過祖宗了

