40隻狗命換「私刑正義」？廣州毒狗案揭虐待動物法律缺口

「看不見的惡意正在蔓延。」從11月中旬開始，廣州多地頻繁傳出寵物狗疑似中毒死亡的報告。截至目前，已有超過40隻狗疑遭毒殺，其中包含多隻受過專業訓練的撫慰犬。廣東省寵物行業協會指出，毒狗事件已成為當地寵物主普遍關注的重大議題，警方已展開調查。



根據《廣州日報》的報道，這些案件大多發生於公園、社區或居民區內，毒物來源主要包括摻毒的食物、灑落的毒液，甚至不明氣體。部分受害狗主透露，他們的犬隻並未進食任何異常物品，但仍在遛狗後出現中毒症狀，可能因吸入有毒氣體致死。

廣州從11月中陸續通報發生「毒狗」事件，各地區有寵物犬或流浪犬疑似中毒死亡，目前已知至少超過 40 隻寵物狗遭毒殺的案例，當地警方已經介入調查中。（抖音）

《南方都市報》亦報道了一宗典型案例。一名女飼主在11月11日晚間帶狗外出散步時，特意避開草地，全程牽繩行走於水泥路面。然而，她的愛犬於次日凌晨突然出現尖叫、抽搐和僵硬等癥狀，經心肺復蘇及三輪搶救後仍宣告不治。她憤怒地表示：「全程沒有異常進食的情況，懷疑是吸入有毒氣體導致中毒死亡。」她還向媒體展示愛犬死後的驗屍報告，但由於狗隻搶救時進行了全身換血，致死毒物未能被檢測出來。

狗主與居民關係緊張

台媒《聯合報》「轉角國際」27日則以專題形式報道，指出廣州多地毒狗案現場的細節也讓人不寒而慄。如《南方都市報》記者在荔灣區一處公園採訪時，發現草坪上有多處黑色污漬，草木枯死，附近還散落混入毒物的南瓜碎片、雞爪和肉塊，甚至部分食物內還插有鐵釘。一位居民接受採訪時表示：「這些毒物的投放位置就在狗主常帶狗遛彎的地方，手段非常惡劣。」

廣州從11月中陸續通報發生「毒狗」事件，各地區有寵物犬或流浪犬疑似中毒死亡，目前已知至少超過 40 隻寵物狗遭毒殺的案例，有媒體整理事發地點。（微博）

然而，部分居民則認為毒狗行為是對「不文明遛狗」的報復，尤其針對隨地便溺、不牽繩等行為。一名接受《廣東台觸電新聞》採訪的居民直言：「這裡的不文明養犬現象已經很久了，毒狗可能是對狗主的一種警告。」但網友普遍對此觀點表達譴責，有人留言：「投毒是聞了就會致死的，這不僅危害狗，對人也可能有害。不文明遛狗不是殺狗的理由，更不能用投毒解決問題。」

毒狗案的消息不僅在媒體上廣泛報道，也在抖音、小紅書等內地社交平台上瘋傳。不少飼主分享了狗中毒死亡的經過，有些狗甚至在經過專業訓練後仍不幸中毒，如擁有20萬粉絲的撫慰犬Eddie和Luna，在毒發前未吃下任何異物，懷疑是吸入氣體致死。

廣州從11月中陸續通報發生「毒狗」事件，各地區有寵物犬或流浪犬疑似中毒死亡，目前已知至少超過 40 隻寵物狗遭毒殺的案例。（南方都市報）

虐殺動物存法律空白？

「轉角國際」報道指出，近宗毒狗事件再次凸顯內地虐殺動物行為的法律空白。根據中國現行法律，寵物通常被視為財產，針對虐殺或毒殺動物的行為，常以《故意毀壞財物罪》處理。這意味著，只要未對公共安全構成威脅，犯罪者可能僅需支付罰金或輕刑，難以起到震懾作用。

例如，2022年北京市朝陽區曾發生一起毒狗案，導致13隻寵物死亡，其中包含9隻狗和2隻貓。警方最終以「投放危險物質罪」起訴投毒者張某，但案件至今未宣判。受害者之一的「Papi媽媽」為愛犬維權，耗時700多天，學習刑法，尋求法律救濟，仍未能看到公正結果。

今年5月，四川一名研究生領養貓咪後進行虐殺，並在網絡發表「悔過書」，稱自己有暴力傾向。儘管引發公眾憤怒，但其行為僅遭到道德譴責，未受到法律嚴懲。

台灣動保法完備但執行不足

「轉角國際」報道進一步對比兩岸相關法規，指明台灣早在1998年就制定《動物保護法》，針對虐待、傷害或殺害動物的行為，最高可處2年以下徒刑。然而，台灣的動保法律也面臨罰則過低、執法不力的批評。例如，若動物未因虐待行為死亡或嚴重受傷，行為人僅需支付罰款，未能有效阻止虐待行為的發生。