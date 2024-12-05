中國地方政府補貼「造車新勢力」十年　留下過剩產能與千億爛尾

2014年是中國「造車新勢力」（非傳統車企）元年，其在地方政府補貼之下快速增長，到2019年已有超過60家新車企。然而報道指，過去幾年，它們中大多數已破產倒閉，遺下千萬輛已規劃的過剩產能，與超過千億元（人民幣．下同）的爛尾融資。



據《第一財經》報道，2014年，蔚來、理想、小鵬、奇點和遊俠等車企紛紛創立，許多傳統汽車高管也下場創業。直到2019年，市場上已有逾60家造車新勢力，還有已註冊公司但實際沒有把車造出來的公司高達400家。

據不完全統計，過去10年，中國23家造車新勢力已經建成和規劃產能1355萬輛，規劃產能投資達到6853億元。目前，有16家車企已經宣告破產或沒有銷量，合計規劃產能達到1030萬輛，規劃總投資6065.8億元；預估已落地產能389萬輛，累計融資額1070億元。

造車投資熱潮背後不乏地方政府的推動。（雷峰網）

報道指，由於汽車產業鏈長，對地方經濟帶動作用大，造車投資熱潮背後不乏地方政府的推動。為了引進汽車項目，各地方政府往往出資、出土地，給予免費工廠以及稅收補貼。2023年，神龍汽車在地方補貼推動下發起了「半價購車」行動，把市場推向價格戰。而在車企遭遇經營困難時，地方政府還會施以援手，給予消費補貼或幫扶資金，但被一些車企高管認為是打亂市場競爭秩序。

然而，隨著大部分造車新勢力破產、倒閉，地方對造車新勢力生產基地的投資難以收回本金。2019年後，絕大多數造車新勢力已退出市場，只剩下理想、零跑、蔚來、小鵬、小米、哪吒、極石、合創8家，而後兩者單月銷量還不到50輛。曾是造車新勢力銷量冠軍的挪吒汽車，亦面臨裁員降薪、被供應商起訴等經營危機。

不過倖存的車企仍在加速擴張，如蔚來和零跑皆計劃擴建工廠，小鵬兩間工廠年產能達20萬至30萬輛，小米規劃分兩期建造工廠，年產能各15萬輛。